Pancar želi še korak naprej

5.2.2025 | 13:10 | Rok Nose

Najboljši dolenjski motokrosist Jan Pancar cilja, da se bo v drugi sezoni med elito že od začetka uvrščal med deseterico – Pozimi veliko delal na fizični pripravljenosti – Znova s svojo ekipo

Čatež pod Zaplazom - Le dva tedna dopusta si je po koncu lanske krstne sezone v elitnem razredu MXGP, v kateri je v skupnem seštevku osvojil 13. mesto, vzel motokrosist Jan Pancar s Čateža Pod Zaplazom. Nato se je vrnil na delo in začel trenirati za novo sezono, ki se z dirko v Argentini začne 2. marca. »Letos želim narediti še korak naprej. Vem, da sem tega zmožen. Cilj je, da se že od začetka redno uvrščam med prvih deset, potem pa še stopnjujem formo. Mogoče mi uspe priti celo na stopničke,« pravi Pancar, ki se te dni mudi na pripravah na Sardiniji.

Jan Pancar (Foto: R. N.)

»Tukaj je prijetnih od 15 do 20 stopinj Celzija. Proge so tako pripravljene, da so težke, razrite, kar je dobro. Pogoji za trening so odlični. Tudi veliko najboljših motokrosistov se pripravlja tukaj,« je v telefonskem pogovoru za Dolenjski list povedal najboljši dolenjski motokrosist, ki bo na Sardiniji ostal do začetka februarja.

Veliko trenira na mivkasti podlagi, na kateri se v preteklosti ni najbolje znašel. »To je bila moja šibka točka, kajti v Sloveniji nimamo takšnih prog. Vožnja z motorjem po mivki pa je drugačna kot po trdi podlagi. Temu zdaj dajem več poudarka, da bom na tekmah še konkurenčnejši,« poudarja 24-letni Pancar.

Lani je v drugem delu sezone, ko mu je zdravje bolj služilo, nanizal veliko dobrih rezultatov. Nase je najbolj opozoril na dirki za veliko nagrado Kitajske, ki jo je končal na petem mestu. S tem je dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi, letos pa želi še več podobnih dosežkov.

Zaveda se, da do njih prideš le s trdim in predanim delom. Zato je pozimi veliko časa preživel v fitnesu, v katerem je delal na fizični pripravljenosti. »Po prvi sezoni med elito sem videl, da moram dodati na moči in še več na kondiciji, vse to pa potem povezati z dobro tehniko vožnje. Dobil sem skoraj dva kilograma mišične mase, nisem pa hotel pretiravati, saj moram na motorju ostati čim bolj gibčen,« pravi Pancar, ki bo še naprej dirkal z motorjem KTM.

Tudi v drugi sezoni med elito bo vozil pod okriljem svoje ekipe TEM JP 253, v kateri je še oče Igor. Nekaj pogovorov, da bi postal tovarniški voznik, je imel, a na koncu ni dobil tiste prave ponudbe. »Seveda bi bilo lažje, če bi imel za seboj ekipo mehanikov, ki bi skrbeli za optimalno pripravo motorja, tako bi razmišljal samo o dirkanju. Zdaj sva z očetom za vse sama in kar dobro nama uspeva.«

Načrtuje odpeljati vse dirke na koledarju. Prva bo v Argentini, organizatorji pa so jo v primerjavi z lani, ko je potekala v Patagoniji, preselili nekoliko severneje, v Cordobo. »Tekmovali bomo čisto na novi progi, ne vem, kakšen je teren. Bomo videli, kdo se bo najbolje znašel. Bo zelo zanimivo,« o prvi preizkušnji, ki ga čaka, pove Pancar. Pred tem bo svojo pripravljenost preizkusil na dveh pripravljalnih dirkah v Italiji.

