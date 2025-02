šport

Baznik se je vrnil v Trebnje

5.2.2025 | 12:00 | M. K.

Trebnje - Slovenski rokometni prvoligaš Trimo Trebnje je okrepil svojo ekipo s krožnim napadalcem Filipom Baznikom, so sporočili iz kluba. Devetindvajsetletnik, ki se po igranju za Brežice in Misteral Krško po enajstih letih vrača v Trebnje, je podpisal pogodbo do konca sezone.

Filip Baznik (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Baznik je prve rokometne korake naredil v sezoni 2006/07 in se v Trebnjem do prihoda med člansko konkurenco kalil pod taktirko Alojza Radlja, Davida Lipoglavška, Staneta Zupančiča, Marka Mežnaršiča ter Romana Zarabca.

Za člansko moštvo domačega kluba je prvič zaigral v sezoni 2013/14. Trebanjski dres je oblekel na 31 tekmah in dosegel 12 zadetkov, v nadaljevanju kariere pa se podal v vrste Brežic in Misteral Krškega.

"Po 11 letih sem vesel, da se znova vračam domov. To je bil klic, ki sem ga zlahka sprejel, ob tem pa sem pripravljen in motiviran, da se z ekipo v nadaljevanju sezone še naprej borimo za vrh slovenske lige," je povedal Baznik.

Trebanjci so trenutno tretji v domači ligi, za vodilnimi Celjani zaostajajo za štiri točke, za drugouvrščenim Slovanom pa za točko.

‹ nazaj