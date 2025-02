posavje

Pregled Kostakovega odlagališča z georadarjem ni dal nedvoumnega odgovora

5.2.2025 | 11:30 | STA

Krško - Pregled Kostakove deponije v Spodnjem Starem Gradu z georadarjem, ki ga je inšpektorat naročil po objavi informacij, da naj bi družba tam nezakonito zakopavala komunalne odpadke, ni dal nedvoumnega odgovora, ali se na preiskovanem zemljišču nahajajo odpadki. Pregled bodo zato nadaljevali z drugimi sredstvi, pravijo na inšpektoratu.

Fotografija z marca 2024. V eni od lukenj, nastalih po izkopu, so se znašle večje količine odpadkov. (Foto: Necenzurirano.si)

Na inšpektoratu za okolje in energijo so pregled Kostakove deponije komunalnih odpadkov v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem z georadarjem naročili po tistem, ko so v javnost prišle informacije, da naj bi Kostak tam nekaj časa nezakonito zakopaval komunalne odpadke.

Zaradi ugotavljanja dejanskega stanja so inšpektorji skupaj z Geološkim zavodom Slovenije 17. decembra lani območje pregledali z georadarjem, ki omogoča vpogled pod površje brez poseganja v okolje. Geološki zavod je pridobljene podatke nato obdelal in pripravil poročilo, iz njega pa izhaja, da "rezultati pregleda z georadarjem niso dali takšnih podatkov, na osnovi katerih bi lahko nedvoumno zaključili, ali se na preiskovanem zemljišču nahajajo odpadki", so navedli na inšpektoratu.

Zato, kot pravijo, ugotovitveni postopek nadaljujejo z drugimi sredstvi, ki pa jih zaradi poteka postopka v tem trenutku ne morejo razkrivati. Ko bodo rezultati postopka znani, jih bodo predstavili javnosti, so dodali.

Portal Necenzurirano.si je konec lanskega leta objavil več slik in satelitskih posnetkov, ki naj bi dokazovali, da je Kostak na deponiji leta 2023 nezakonito izkopaval gramoz, nekaj mesecev pozneje pa naj bi se v eni od lukenj, nastalih po izkopu, znašle večje količine odpadkov. Te naj bi nato samo prekrili z zemljo.

V družbi nezakonito zakopavanje odpadkov zanikajo. Dopuščajo sicer možnost, da so kje na odlagališču zakopani komunalni odpadki, a zanikajo, da bi jih zakopali oni. Na območju je bila namreč po njihovih navedbah desetletja neurejena in nenadzorovana deponija, na katero so odpadke odlagala tako podjetja kot posamezniki.

Satelitske posnetke, ki po poročanju portala dokazujejo, da je bila tam, kjer naj bi bili zakopani odpadki, še leta 2021 njiva in torej odpadkov pred Kostakom tam ni mogel zakopati nihče drugi, v družbi jemljejo z rezervo, saj da je portal v lasti njihovega poslovnega konkurenta.

V zadevo se je aktivno vključila tudi Mestna občina Krško, ki je največja, 43-odstotna lastnica Kostaka. Zahtevala je sklic izredne skupščine, ki je sklicana za 20. februar. Kot edina točka je predvidena seznanitev glede očitanih nepravilnosti pri ravnanju z odpadki v Spodnjem Starem Gradu.

Zadevo preiskuje tudi Nacionalni preiskovalni urad.

