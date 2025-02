kultura

22. luksuz festival poceni filma

5.2.2025 | 10:00 | M. K.

Foto: Yuliya Kohal

Krško/Brestanica - Minuli vikend je potekal že 22. luksuz festival poceni filma, ki je namenjen predvsem predstavljanju mladih, še ne uveljavljenih avtorjev, hkrati pa prinašajo svež in inovativen pristop. Prikazanih je bilo 63 kratkih filmov praktično z vseh celin.

Poleg izbranih, ki so bili uvrščeni v tekmovalni program, so si obiskovalci lahko ogledali izbor z mednarodnega festivala kratkih filmov FEKK v Ljubljani, selekcijo dokumentarne filmske šole Restart iz Zagreba ter nekaj iz bogate bere domače Luksuz produkcije, so sporočili organizatorji.

Tokrat je festival potekal kar na treh lokacijah. Poleg Valvasorjeve knjižnice in Kulturnega doma v Krškem o bile projekcije kratkih filmov tudi v Domu Svobode Brestanica, kjer je bil med drugimi prikazan dokumentarni film Viktorja Radića »Mirno Življenje življenje Milice Kosar«.

Žirija je podelila kar 11 nagrad. »Svetli Grand Prix« so namenili animaciji Ane Prebil »Pismo prijatelju«, »Temni Grand Prix« pa je prejela slovaška socialna drama »Poklicni starš« mladega avtorja Erika Jasaňa. Žirija v sestavi Nika Dobovšek, Slađana Vide in Tadej Pernuš je podelila še pet posebnih omemb filmom Silence, Prikosymphono, Street Lights, Grožđe ter Su Di Noi.

Mlado žirijo sta zastopali Brina Cedilnik in Hana Rostohar, obe tudi filmski ustvarjalki. Nagrado za animacijo sta podelili poljskem filmu “Hollow”, nagrado za najboljšo grafiko in učinke filmu “EXO 99” iz Srbije, za najboiljši film o superjunakih filmu “Ulične luči” iz Francije ter za najboljšo dramo filmu Su di Noi iz Italije.

Po podelitvi nagrad se je odvil koncert zagrebškega benda Pseća plaža, v okviru spremljevalnega programa pa je v Mladinskem centru oz. ZMŠ Krško še vedno na ogled tudi fotografska razstava PRIPADA (KK). Serija reportažnih portretov na 35 mm sproža pogovor med ostrino tujcev in nežnostjo sončnih žarkov na slovenskih poljih. Razstava zajema razkropljeno mladino slovenskih predmestij ujetih v objektiv mladih umetnic Dovile Sadauskaite ter Maye Salvini. Urbana marginalizacija ustvarja razpoke razširjenega prostora in časa, iz česar izhaja tudi njuno raziskovanje, so še zapisali organizatorji.

‹ nazaj