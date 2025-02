družabno

Upokojenci Dolenjskega lista obujali spomine

5.2.2025 | 18:20 | Lidija Markelj

Druženja ni nikoli preveč, pravi pričujoča dolenjskolistna druščina upokojencev, ki je desetletja delovala pri našem pokrajinskem tedniku Dolenjski list. Kot je postalo že kar tradicija, so se zbrali na kosilu v eni od novomeških gostiln, pobudo in organizacijo pa so že pred časom prevzele mlajše upokojenske sile. Vsi upokojenci iz različnih razlogov niso prišli, so se pa srečali novinarji Mirjam Bezek Jakše, Tone Jakše in Milan Markelj, režijski delavki Milka Žibert Hlebec in Marinka Košmrl ter grafični oblikovalec Jože Matkovič, vsi s svojimi življenjskimi sopotniki. Poklepetali so o tem, kako preživljajo jesen življenja, kaj zanimivega še počnejo in s čim si lepšajo in osmišljajo upokojenske dni. Jasno, da brez zdravstvenih tem ni šlo, v ospredju pa so bili spomini na zanimivo delo in dogodivščine na Dolenjskem listu, ki ga še vsi redno in radi berejo.

