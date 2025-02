družabno

Ljubezen skozi pet jezikov

5.2.2025 | 08:50 | Renata Mikec

V Klubu poslovne odličnosti Dolenjske, Bele krajine in Posavja so imeli zanimivo delavnico z naslovom Kateri jezik ljubezni govorite. Združila je pare in posameznike v odkrivanju skrivnosti boljših medsebojnih odnosov. Delavnico je vodila strokovnjakinja za odnose in osebnostno rast ter članica kluba Petra Arnež Mohorič, ki je s praktičnimi primeri in interaktivnimi aktivnostmi osvetlila ključna spoznanja o komunikaciji v ljubezni. Da je bilo delo uspešno, je razvidno tudi s fotografije. »Največja vrednost je v tem, da smo spoznali, kako lahko majhne spremembe v izražanju ljubezni vodijo do velikih izboljšav v naših odnosih,« je povedala udeleženka delavnice in predsednica KPODBKP Maja Fink. »Moški in ženske različno izražamo ljubezen, zato lahko vsak s svojim načinom izražanja ljubezni naredi korak bližje k drugemu. A ta jezik moramo poznati, da nas kot pare še bolj poveže in opolnomoči za še lepšo prihodnost,« so si edini udeleženci in udeleženke delavnice.

