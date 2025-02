kronika

FOTO: Nevarna tekočina na brežini potoka

5.2.2025 | 07:00 | Foto: PGE Krško

Včeraj malo pred poldnevom je ReCO Brežice krške policne gasilce obvestil, da je na brežini potoka na Lenartovi poti v občini Brežice kovinski sod neznane snovi. Gasilci so kraj pregledali in zavarovali ter ugotovili, da gre za neznano nevarno tekočino. S pomočjo gasilskega avto dvigala so sod dvignili in varno uskladiščili do prevzema podjetja za prevoz nevarnih snovi.

