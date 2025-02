posavje

Za sterilizacije in kastracije mačk osem tisoč evrov

5.2.2025 | 08:10

Krško - Mestna občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk za letošnje leto. Na voljo je skupno osem tisoč evrov, sofinanciranje na posamezno mačko pa znaša 30 evrov bruto cene storitve.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju mestne občine Krško, ki imajo v lasti do pet odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno v obdobju od 1. januarja 2025 dalje do porabe sredstev. K vlogi za sofinanciranje morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku.

Vloga za dodelitev sredstev s prilogami lastniki izpolnijo v elektronski obliki, ki je dosegljiva na spletni strani občine, in oddajo v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom. Če vlagatelj nima kvalificiranega elektronskega potrdila, se vloga izpolni, natisne, podpiše fizično in pošlje po klasični poti na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

