Kerin: Grožnje ne prihajajo iz občinske uprave; verjame v projekt PUŠ

4.2.2025 | 17:40 | D. S.; M. K.

Krško - V ponedeljek so opozicijski svetniki iz vrst Gibanja Svoboda in SD, SLS, Energično za Krško, OPL ter samostojna svetnica v izjavi za javnost zapisali, da so bili v zadnjih dneh nekateri izmed njih deležni »vala napadov in celo groženj« zaradi, kot pravijo, opozarjanja na nepopolno investicijsko dokumentacijo Parka urbanih športov (PUŠ). O tem smo poročali tudi na naši spletni strani. »Takšno ravnanje ne sodi v demokratičen prostor. Vsak občan ima pravico do svojega mnenja, a naj ga izraža spoštljivo, brez sovražnega govora, groženj ali pritiskov,« so zapisali. Po besedah Janje Starc iz OPL naj bi nekateri svetniki dobili osebno žaljiva in celo grozilna sporočila prek SMS-sporočil in družabnih medijev. »Takšna sporočila presegajo meje razuma. Svetniki razmišljajo tudi o tem, da bodo podali prijave,« je še dejala Starčeva.

Krški župan Janez Kerin na petkovi seji (Foto: arhiv DL; D. S.)

Župan Janez Kerin pravi, da je bil s pismom svetnikov seznanjen le posredno, zato tudi ne ve, za kakšne grožnje naj bi šlo. »Z vso gotovostjo trdim, da če so bile, gotovo ne prihajajo od župana ali občinske uprave. Kategorično obsojam kakršne koli grožnje. Če so resne, naj se naslovniki obrnejo na pristojne organe,« je poudaril. »Še vedno pa sem optimist in verjamem, da je mogoče s pogovorom rešiti marsikatero težavo. Županova vrata so vedno odprta za vsakega občana, pa tudi za vsakega svetnika.«

Sicr pa župan v današnjem javnem odzivu na obstrukcijo glasovanja o projektu Park urbanih športov, ki ga je naslovil na občane in občanke, med drugim zatrjuje, da je projekt odličen, ima zagotovljeno financiranje v višini 81,3 % nepovratnih sredstev, in da si bo - čeprav se strinja z nekaterimi izrečenimi pripombami, pomanjkljivostmi, napakami - še vedno prizadeval za njegovo uresničitev.

V zgodbi PUŠ je skupina svetnikov po njegovem mnenju uporabila metode delovanje kot pri projektu Bazen Krško, ''žal postaja vse bolj jasno, da so določeni svetniki potisnili svoje predvolilne obljube na stranski tir in se v tem mandatu posvetili drugim prioritetam in ciljem.'' Sam še vedno verjame, da bo občinski svet projekt Park urbanih športov večinsko potrdil, je še zapisal v javnem pismu. Slednjega v nadaljevanju objavljamo v celoti.

''Zadeva: Odziv župana Mestne občine Krško Janeza Kerina na obstrukcijo glasovanja o projektu Park urbanih športov

Spoštovane občanke in občani,

iskrena in najlepša hvala za vaše odzive, mnenja ter stališča, ki ste jih in jih še vedno podajate na spletnih omrežjih, kakor tudi tista, ki ste mi jih izrekli osebno glede dogodkov na 18. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško. Vaša mnenja mi veliko pomenijo, hkrati pa mi dajejo moč za nadaljnje delo. Verjamem, da lahko premagamo negativizem, ki nam zmanjšuje kvaliteto našega sobivanja.

Dogajanje na zadnji seji Občinskega sveta Mestne občine Krško - obstrukcija glasovanja o projektu Park urbanih športov (v nadaljevanju PUŠ), je le en dogodek v sklopu dogajanja v in predvsem okoli delovanja Občinskega sveta Mestne občine Krško ter s tem povezanih političnih pritiskov posameznikov, ki želijo tako ali drugače zavreti razvoj naše mestne občine.

Izvedba projekta, kot je PUŠ, potrebuje zeleno luč občinskih svetnic in svetnikov. Drugače ne gre. Le-te smo izvolili v dobri veri, da bodo delali v korist domačega kraja, občine, mesta, vseh nas. Prepričan sem (tega niso zanikali niti tisti, ki so glasovanje obstruirali), da je projekt PUŠ odličen projekt, ki bi za našo občino in za vse nas pomenil dodano vrednost. Še posebno ob dejstvu, da bi s postavitvijo parka sanirali tudi degradirano in danes zapuščeno območje ob Savi, ki ni v ponos nikomur. Projekt je ocenjen na 1,8 milijona evrov, od katerih imamo zagotovljeno financiranje v višini 81,3 % nepovratnih sredstev. Odpovedovanje takšnemu deležu nepovratnega sofinanciranja zame pomeni predvsem neodgovorno ravnanje. In če malo špekuliram, bi verjetno zelo hitro tudi sam prejel očitke o neodgovornem ravnanju, če bi se takšnemu sofinanciranju odrekel. Ne poznam gospodarstvenika, ki bi se odrekel naložbi v projekt, če bi mu nekdo ponudil sofinanciranje v takšnem deležu.

Park urbanih športov je pretekli teden dobil rdečo luč. Ta pa se lahko spremeni v zeleno, ker nisem in ne bom obupal. Strinjam se z nekaterimi izrečenimi pripombami, pomanjkljivostmi, napakami … opozorili glede možnosti izboljšav. Tukaj smo zato, da jih odpravimo, da zadevo izboljšamo, jo nadgradimo in naredimo korak naprej. Da se soočimo z izzivi reševanja in ne obratno. Obstrukcije sej oz. posameznih točk niso rešitev. Kot da imajo zunanji pripravljavci gradiv, strokovni sodelavci občinske uprave, delež javnosti (ki podpira posamezne projekte) in župan pri projektih, ki v naši občini puščajo dediščino, napačno predstavo in neustrezno znanje. »Le čevlje sodi naj Kopitar,« je zapisal naš največji pesnik dr. France Prešeren.

Tudi pri zgodbi PUŠ je skupina svetnikov uporabila metode delovanje, ki smo jih že videli pri projektu Bazen Krško. Tudi tam je bila glavnina igralcev istih. Ne vsi, glavnina pa. Da ne bo nesporazumov. Vsekakor imajo svetnice in svetniki pravico izraziti svoja mnenja, stališča, pomisleke, podajati predloge, pobude … Zato smo zanje organizirali predstavitve projekta, lahko so si projekt podrobneje ogledali na sami občini, odgovarjali smo na njihova vprašanja, pomisleke, skratka poskušali smo narediti vse, da bi bili s projektom čimbolj podrobno seznanjeni. Lahko zatrdim, da so jim bila (in so) vrata pisarn v naši mestni občini vedno na široko odprta.

A žal postaja vse bolj jasno, da so določeni svetniki potisnili svoje predvolilne obljube na stranski tir in se v tem mandatu posvetili drugim prioritetam in ciljem. Seveda ima za takšno početje vsaka stran drugačno ime. Takšno ravnanje je mogoče razumeti bolj kot pot zaviranja razvoja in preprečevanje izvedbe večjih projektov v občini kot podporo razvoju. Če bi tako razmišljali v preteklosti, potem v Krškem ne bi imeli nove knjižnice, obnovljenega gradu Rajhenburg, obvoznice, energetskih sanacij objektov, hidravličnih izboljšav vodovodnega sistem, kolesarskih povezav … in morda še česa. Zato mi je ravnanje posameznikov še toliko bolj nerazumljivo.

Vsak ima pravico glasovati po svoji vesti. In razumel bi, da bi vsi prisotni svetniki ostali v sejni sobi in glasovali ZA ali PROTI PUŠ. Pa so raje vstali in zapustili sejo oz. se seje sploh niso udeležili (prejeli smo opravičilo ene od treh svetnic neprisotnih svetnic). Več kot očitno je, da so preračunali, da bo le obstrukcija pripeljala do želenega cilja, da se projekt ne potrdi. Ostalo je 15 svetnikov, eden premalo, da bi sploh lahko odločali. Dolžnost svetnic in svetnikov o konstruktivnem sodelovanju na sejah občinskega sveta pa pozabljena. Zato sem mnenja, da je obstrukcija nekorektna poteza izogibanja odgovornosti, ob kateri jim občani niti ne moremo očitati, da so nek projekt podprli ali ne.

Verjamem, da se bomo o projektu Park urbanih športov še pogovarjali in usklajevali. Tudi ponovno odločali o njemu. Še vedno verjamem, da ga bo občinski svet večinsko potrdil. Sem in bom ostal optimist. Optimist zaradi vseh tistih, ki projekt podpirajo. Pa tudi če ne, se bo svet še vedno vrtel naprej. Nepovratna evropska sredstva, namenjena za ta projekt, pa bodo romala v katero od ostalih mestnih občin v Sloveniji, kjer verjamem, da jih bodo znali pametno izkoristiti.

Janez Kerin,

župan Mestne občine Krško''

