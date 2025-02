bela krajina

Prihodnje leto nova stanovanjska enota DSO Črnomelj - bo dovolj delavcev?

4.2.2025 | 14:30 | M. Glavonjić

Črnomelj - Ob 35-letnici Doma starejših občanov (DSO) Črnomelj februarja 2023 in odprtju prenovljenih prostorov v štirih nadstropjih trakta A, v katerem je 32 sob za 56 stanovalcev in skupni prostori, kar je bila do takrat ena največjih naložb v stavbo institucionalnega varstva, je direktorica Valerija Lekić Poljšak oznanila nov projekt – gradnjo dodatne stanovanjske enote, ki bi imela 24 postelj in bi bila z glavno stavbo povezana s podzemnim hodnikom. Ob tem je omenila, da bi enoto ob uspešni prijavi na razpis lahko zgradili do leta 2026.

Valerija Lekić Poljšak: Pred nami so veliki izzivi. (Foto: M. G.)

Slabi dve leti po jubileju je dom tik pred naslednjim pomembnim korakom – objavo razpisa (februarja) za izbiro izvajalca, ki bo moral upoštevati zavezujočo časovnico. Ta predvideva dokončanje del do sredine prihodnjega leta s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

»Z novimi posteljami se bodo trenutne zmogljivosti institucionalnega varstva v Upravni enoti Črnomelj za občini Črnomelj in Semič povečale z zdajšnjih 160 oskrbovancev v domskem varstvu. To bo seveda koristna pridobitev, če bomo imeli tudi dovolj delavcev,« je dejstvo, ki ne skrbi le direktorice črnomaljskega DSO. Po trenutnih normativih bi morali na novo zaposliti najmanj 30 ljudi – od čistilk, kuharjev, koordinatorjev, vodij do izvajalcev zunanjih storitev pomoči na domu.

