družabno

Motoristi krvodajalci

4.2.2025 | 12:30 | Renata Mikec

Člani Moto kluba Novo mesto že snujejo nove pustolovščine, ki bodo zaznamovale letošnje leto. Pripravljajo se namreč na izlete in druženja ter na vse podvige, ki jim je skupna ljubezen do motorjev. Vsako leto, preden se začne motoristična sezona, se udeležijo tudi krvodajalske akcije, in tako je bilo tudi pred dnevi, ko je kri darovalo osem članov kluba. Zavedajo se namreč, da so kot motoristi ranljiva skupina v prometu, zato je krvodajalstvo zanje še kako pomembno. Svojim članom pred vsako novo sezono polagajo na srce, da morajo ob dobro pripravljenem motorju ves čas skrbeti tudi za fizično in psihično kondicijo. Le tako so vožnje na motorju lahko varnejše in prijetnejše.

