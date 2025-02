kultura

Dobrodelna ''Jasna'' tokrat za mlado kulturo

3.2.2025 | 11:40 | Foto: Robert Kokol

Črnomelj - ZIK Črnomelj je v sodelovanju z Vrtcem Otona Župančiča Črnomelj v telovadnici OŠ Mirana Jarca Črnomelj ob podpori Občine Črnomelj v petek pripravil 18. Dobrodelno prireditev Jasna. Namen prireditve, ki jo ZIK organizira v spomin na sodelavko Jasno Šeruga Muren, je predstavitev domačih ustvarjalcev na kulturnem področju in pomoč društvom, zavodom, skupinam ali gibanjem, ki bistveno prispevajo h kakovosti in kulturi življenja v belokranjskem okolju, so sporočili iz ZIKa.

Tokratni slogan prireditve, je bil "Za mlado kulturo". Preko 700 obiskovalcem se je namreč predstavilo 285 otrok in okoli 50 vzgojiteljev Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, ki so pokazali številne talente in navdušili vse zbrane. Čeprav na fotografiji, kjer ravnateljica vrtca ob županu in direktorici ZIK drži tablo, kjer piše, da so obiskovalci s prostovoljnimi prispevki zbrali 4.151,55 €, je končni znesek kar 𝟰.𝟯𝟮𝟭,𝟬𝟱 €. Nekaj obiskovalcev je namreč po prireditvi naknadno prispevalo sredstva, ki jih bo vrtec namenil za še bogatejše kulturno delovanje in razvoj otrok: nabavo lutk, kamišibajev in folklornih kostumov, so sporočili iz ZIK Črnomelj.

