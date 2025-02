novice

14 naj gozdnih poti leta 2025; katere so v naši regiji?

3.2.2025 | 08:00 | STA

Foto: zavod za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije je pred dnevi na sejmu Alpe Adria predstavil izbor 14 naj gozdnih poti leta 2025, ki predstavljajo način za spoznavanje narave, lokalnih posebnosti in rekreacijo. Na izbranih gozdnih učnih poteh, ki se nahajajo v vsaki od območnih enot zavoda, bo na dan Zemlje potekal tudi dan odprtih vrat, so sporočili iz zavoda. Na vsaki območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije se nahaja ena pot, v naši regiji so to Gozdna učna pot Rožni studenec (OE Kočevje), Gozdna učna pot Ajdovček (OE Novo mesto) in Učna pot Savus (OE Brežice).

Kot so spomnili na zavodu, so gozdne učne poti postale most med naravo in družbo, saj omogočajo, da vsakdo spozna bogastvo, pestrost, skrivnosti in pomen gozdov. "Gozdne učne poti so namenjene izobraževanju in spoznavanju gozdov in gozdarstva. Opremljene so z različnimi tablami in didaktičnimi pripomočki, ki omogočajo, da obiskovalci tudi brez vodenja spoznajo ključna sporočila, ki jih želijo snovalci poti prenesti obiskovalcem," so izpostavili.

Zavod za gozdove Slovenije danes skrbi za 93 gozdnih učnih poti, minuli teden pa je na sejmu Alpe Adria predstavil izbranih 14 naj gozdnih učnih poti leta 2025.

Med njimi so naravoslovni učni poti Ob Rakah v Idriji in Pusti Grad v Radovljici, gozdne učne poti Visoko na Visokem pri Poljanah, Draga pri Igu, Mašunska gozdna učna pot v Ilirski Bistrici, Rožni studenec na Kočevskem, Ajdovček v občini Žužemberk, Lopan v Mislinji, Blaguš v Svetem Juriju ob Ščavnici in Uršankovo v Rušah ter učna pot Savus v Radečah, Pot velikank v Celju, Naravoslovna pot Tičjak v Gornjem Gradu in Resslov gaj nad Ankaranom.

"Gozdne učne poti obiskovalce s pomočjo didaktičnih pripomočkov in informativnih tabel spodbujajo k raziskovanju, učenju in doživljanju narave z vsemi čutili. Z vodenjem po gozdnih učnih poteh pa lahko že najmlajše učimo o pomenu gozdov, njihovih funkcijah in posledicah podnebnih sprememb, ki so žal vse bolj opazne tudi v gozdovih," je na predstavitvi naj poti dejal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.

Na izbranih gozdnih učnih poteh, ki so po zagotovilih zavoda lahko dostopne in primerne za vse generacije, bo na dan Zemlje, ki ga zaznamujemo 22. aprila, potekal tudi dan odprtih vrat. V okviru tega bodo gozdarji zavoda za gozdove ob 9. uri vodili zbrane udeležence. Osrednja prireditev bo na gozdni učni poti Savus v Radečah.

