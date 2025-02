posavje

Množično kupovali tudi v soboto

2.2.2025 | 10:15 | M. L.

Brežice - V brežiških trgovskih središčih je tudi včeraj cvetel promet, in sicer predvsem po zaslugi kupcev iz Hrvaške.

Ti so množično prihajali zlasti v dve trgovini. Tako so kupovali tudi v trgovski verigi, ki jo doma sicer bojkotirajo, ali naj bi vsaj jo. Kot so povedali, so v isti trgovski verigi enaki izdelki na Hrvaškem dražji kot v Sloveniji. Ampak nekateri so rekli, da ne kupujejo v Brežicah vsega po vrsti, saj so nekatere stvari na Hrvaškem cenejše kot v Sloveniji, in so zato previdni.

Istemu mednarodnemu trgovcu so dali izdatno zaslužiti v sosednji državi.

Med vozili na parkiriščih pred najbolj obleganima trgovinama je bila le peščica tistih s slovenskimi registrskimi oznakami. Ampak, če sodimo po odgovorih nekaterih vprašanih slovenskih kupcev, v tem ne gre iskati slovenskega bojkota trgovin. En dan bojkota po njihovem mnenju prinaša kupcem dolgoročno malo koristi, trgovci pa ga skoraj ne občutijo. Smiselno bi bilo vztrajati pri bojkotu več dni, bojkotirati bi morali enake trgovine na Hrvaškem in v Sloveniji.

Po besedah nekaterih hrvaških sogovornikov so pri njih trgovci že začeli zniževati cene.

Nekatere police so dodobra izpraznili.

Znaki sobotnega množičnega nakupovanja v brežiških trgovinah so bili v prodajalnah in zunaj. V trgovinah je bila gneča, nekatere police, npr. z moko, pralnimi sredstvi in vloženimi kumaricami, so bile skoraj v celoti ali popolnoma prazne.

Nekateri kupci so si v preračunavanju cen ali stanja na svojem računu očitno tudi malo premislili, npr. tisti, ki je pri blagajni odložil na polico med sladkarije zavoj svežega mletega mesa, ne da bi ga odnesel nazaj, kjer bi živilo v hladu počakalo na naslednjega kupca.

Nakupovalnih vozičkov je bilo zunaj zelo malo, a prostor zanje vseeno ni bil prazen.

Pred trgovino je bilo vozičkov le nekaj, ker so si jih večino ves čas izmenjavali. Zdi se, da je vsaj vsak dvajseti kupec, ki je uporabil voziček, tudi nekaj odvrgel na tla, saj je bilo zunaj na izpraznjenem prostoru za vozičke nastlano z listki računov in drugačnim papirjem, vmes pa se je našla tudi kakšna embalaža.

