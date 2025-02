družabno

Divanine nove skladbe

2.2.2025 | Renata Mikec

Slovenska pevka Divana je te dni izdala tri nove skladbe. To sta nekoliko hitrejši Prava ženska in Ta trenutek ter balada Sestro, ki jo je zapela v srbščini. Z imenom Divana se glasbeno izraža Trebanjka Maja Marinčič, ki je na slovenski glasbeni sceni znana kot izjemna interpretatorka prepoznavnega glasu. Pred leti si je začela utirati pot na različnih festivalih v nekdanji skupni državi, povsod pa je bilo njeno petje nagrajeno. Na svetovnem festivalu Tamburica Fest v Novem Sadu so jo leta 2023 prepoznali kot najboljšo vokalistko, s konkurenco je pometla tudi na lanskem mednarodnem festivalu Songs of Toshe Proeski v Skopju, nedavno pa je na festivalu World Association Of Festivals – WAF v Makedoniji nastopila na gala koncertu. Svoje glasbeno znanje ves čas izpopolnjuje, hkrati pa ga kot mentorica rada deli svojim učencem. Divanini trije novi singli so zgodbe o moči, povezanosti in lepoti trenutka, njeni najzvestejši poslušalci pa jih že veselo prepevajo. Pravi, da kot pevka združuje svojo strast do glasbe in željo po raziskovanju njenega vpliva še zlasti na ženske. Na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo njeno debitantsko ploščo, nam je odgovorila: »Želja je, da bodo moja sporočila v pesmih slišana v svetu s prvim albumom prihodnje leto. Ali bo to na začetku leta ali proti koncu, pa je odvisno od moje pretočnosti kot umetnice in samega življenja, ki včasih preseneti s kakšnimi nenačrtovanimi potmi in zanimivo strukturo. Vsekakor pa mi misel na ustvarjanje obudi vrvež prijetnih čustev, ob tem pa tudi zavedanje, da bo to vsekakor tudi zelo osebno potovanje in nova rast. Tako čutim,« je v svojem slogu povedala Maja Marinčič Divana.

‹ nazaj