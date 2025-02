družabno

FOTO: Klemen Slakonja bo že tretji Brežičan na Evroviziji

2.2.2025 | 09:15 | STA / B. B.

Ljubljana - Igralec in pevec Klemen Slakonja je letošnji slovenski evrovizijski predstavnik. Z imenom Klemen in pesmijo How Much Time Do We Have Left je prepričal tako žirije kot gledalce in poslušalce nocojšnje oddaje Ema na RTV Slovenija. V finale se je uvrstila še July Jones s pesmijo New Religion. Po Nuši Derenda in Rebeki Dremelj je že tretji Brežičan, ki je zmagal na Emi.

Foto: Jure Klobčar

Zmagovalno skladbo so v oddaji izbirali v dveh krogih glasovanja. Finalni pesmi sta se uvrstili v drugih krog po tem, ko sta prejeli najvišja seštevka točk petih žirij. O skladbi, ki bo maja potovala v švicarski Basel, pa so nato odločali izključno gledalci in poslušalci prek telefonskega glasovanja.

Po ugibanjih v medijih je imel Klemen velike možnosti za to, da si pridobi nastop na letošnjem Eurosongu, s tem pa so bila visoka tudi pričakovanja. Kot je povedal v izjavi za STA, si jih je tudi sam postavil zelo visoko, "a nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi". Kot je dejal, je veliko svojega časa, energije, truda in nenazadnje denarja vložil v priprave za ta nastop in tudi v video vseh evrovizijskih zmagovalcev, ki jih je imitiral za ta namen.

Omenjeni video po njegovih napovedih prihaja kot podporo tej pesmi. Po izkušnjah namreč ocenjuje, da je zelo pomembno, da "ljudi nekako odpreš, jih zagrabiš z nečim, kar je zabavno in jim potem veliko lažje serviraš vsebino, ki je malo resnejša, ki ti da misliti". S tem paketom se je videl na potencialni poti na letošnjo Evrovizijo, ki je zdaj postala resnična.

Kot zmagovalec je prejel skulpturo Eme 2025 iz Steklarne Rogaška, delo oblikovalca Žige Svetlika. Klemen je na Emi zmagal po tem, ko se je na slovenskem izboru za pesem Evrovizije že nekajkrat preizkusil v vlogi voditelja. Pesem je nastala kot odziv na občutja, ki jih je doživljal po tem, ko je partnerka dobila diagnozo neozdravljive bolezni.

Na letošnji Emi je nastopilo 12 izvajalcev, med katerimi je bilo več debitantov. Poleg finalistov so se za nastop na Evroviziji potegovali še Eva Pavli, KiKi, Jon Vitezič, Trine, Žan Videc, ANNA, ZveN, PolarAce, Astrid & The Scandals in RAI. Gostitelja izbora sta bila lanskoletna predstavnica Slovenije Raiven in Gregor Strasbergar - Štras iz skupine MRFY.

Ob glavnih voditeljih so nastopajoče napovedali tudi nekateri dosedanji predstavniki Slovenije na Eurosongu, med njimi Darja Švajger in Nuša Derenda, ki sta na Evroviziji osvojili najvišje, 7. mesto. Med odločanjem o zmagovalcu pa so na slovensko evrovizijsko zgodovino in izbore pesmi spomnili še z dvema izvedbama v živo: Ana Soklič z Magnificovo Silvijo ter Filip iz LPS, Urban iz Jet Black Diamonds in Lea Sirk s skladbo Tih deževen dan 1x Banda, s katero se je Slovenija leta 1993 sploh prvič predstavila na tem vseevropskem televizijsko-glasbenem tekmovanju.

Klemen si je takoj po zmagi nekaj minut vzel tudi za uredništvo Sveta.24 in mu zaupal ozadje svojega nastopa.

Med nastopom si nekaj časa pel obrnjen na glavo. Kakšno je sporočilo za to potezo?

To je metafora za trenutek, ko tvojemu partnerju ali partnerki diagnosticirajo neozdravljivo bolezen – takrat se ti življenje zagotovo postavi na glavo. Začneš gledati iz druge perspektive in na koncu ti ne preostane drugega, kot da se postaviš na noge in najdeš pot. Nekako je to sporočilnost pesmi. Imam to srečo, da je Mojca premagala bolezen. Če je ne bi, te pesmi ne bi bilo in tudi jaz tukaj ne bi stal. Potem sva nekako oba sledila temu, kar naju veseli. Sam sem ugotovil, da je to predvsem ustvarjanje glasbe, in zdaj, toliko časa kasneje, stojim pred svojim prvim albumom.

