Z Obale z obema točkama

2.2.2025 | 09:00 | STA, B. B.

Novo mesto, Koper - Rokometaši Krke so v zaostali tekmi 5. kroga lige NLB v gosteh premagali Koper s 25:21 (11:8).

Foto: MRK Krka

Rokometaši Krke so na tekmi, ki bi prvotno morala biti na sporedu že oktobra, v gosteh dosegli rutinsko zmago proti zadnjim Koprčanom, čeprav so na tekmo pripotovali zdesetkani - manjkali so vratar Luka Stanojlović, Nik Ćirović, Leon Rašo in Veljko Stanojević.

Krkaši so hitro povedli s 7:3, a so se gostitelji v 13. minuti približali na gol zaostanka (7:6). Sledilo je obdobje raztrgane igre in več kot deset minut brez zadetkov, končnica prvega dela pa je znova pripadla Krki, ki je na polčas odšla z 11:8.

Koprčani, ki jih je tokrat prvič vodil Uroš Rapotec, ki je med reprezentančnim premorom zamenjal dosedanjega trenerja Borisa Lisico, so drugi del začeli bolje, a so krkaši uspeli strniti vrste v obrambi, odlično formo pa je v vratih prikazal tudi Jure Blaževič, ki je zbral kar 16 obramb.

Tudi nadaljevanje je bilo podobno. Krka je sprva vodstvo povečala na štiri, vendar so se Koprčani sredi drugega dela spet vrnili le na gol zaostanka (13:14, 14:15). A je končnica nato pripadla favoritom iz Novega mesta, po vodstvu Krke z 18:15 pa Koper ni več prišel bližje kot na tri gole zaostanka.

Krka je z novima točkama ostala četrta, štiri točke za Trimom, Koper ostaja zadnji s tremi točkami.

Februar bo za krkaše naporen mesec, saj bodo poleg tekem domačega prvenstva odigrali še dve evropski tekmi, obe bodo odigrali sredi meseca v Atenah. Danes teden farmacevti v domači dvorani gostijo ekipo RK Slovenj Gradec.

* Dvorana Bonifika, sodnika: Nahtigal, Knez.

* Koper: Morato, Lampe, Kligl 1, Pajer, Purić, Hrovatin 4, Bašić 5, Slama, Konjevič 1, Bekrić 4 (2), Moljk, Furlan 1, Kovačevič 1, Muminović 1 (1), Zugan 3, Nadarevič.

* Krka: Šalamon, Blaževič, Vujadinović, Avsec 2, Cirar 1, Rašo, Gliha, Ščuka, Vukić 8 (3), Stanojević, Rašo 5, Zajc, Nikolić 7, Lavrič, Kukman 2 (1), Matko, Derganc.

* Sedemmetrovke: Koper 7 (3), Krka 5 (4).

* Izključitve: Koper 8 minut, Krka 8 minut.

* Rdeč karton: /.

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 17 14 2 1 545:469 30

2. LL Grosist Slovan 17 13 1 3 514:457 27

3. Trimo Trebnje 17 12 2 3 513:437 26

4. Krka 17 10 2 5 482:438 22

5. Gorenje Velenje 17 9 1 7 481:459 19

6. Riko Ribnica 17 6 3 8 497:509 16

7. Slovenj Gradec 17 7 2 8 451:477 16

8. Urbanscape Loka 17 5 5 7 443:445 15

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 17 4 4 9 450:475 12

10. Misteral Krško 17 5 0 12 454:515 10

11. Jeruzalem Ormož 17 4 1 12 461:524 9

12. Koper 17 1 1 15 432:517 3

