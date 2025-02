šport

Krka klonila v po podaljšku

2.2.2025 | 08:50

Foto: Krka/Drago Perko

Košarkarji Krke so v 19. krogu lige Aba izgubili s Cibono po podaljšku z 92:97 (14:28, 42:48, 57:66, 83:83).

Košarkarji Krke so po porazu proti Spartaku sinoči gostili Cibono, eno od ekip, ki je bila po 18 krogih ob Mornarju na lestvici za njo. A so zaradi poraznega začetka dvoboja na koncu morali priznati premoč Zagrebčanom, ki zdaj zaostajajo le še točko.

Praktično vse možnosti so domači zapravili že v prvi četrtini. Cibona je vodila že za 16 točk, jo dobila za 14, potem pa to prednost zadržala večji del tekme.

Novomeščani so v drugi četrtini prišli že do 42:46, pa potem tretjo končali z -7.

V zadnji so zaostanek vendarle stopili in po košu Taylerja Personsa prvič na tekmi povedli s 70:69, je pa nato Persons takoj zatem dobil tehnično napako in moral z igrišča.

Ob koncu rednega dela je bilo izenačeno, Krka je v končnici zgrešila dve trojki. V podaljšku je sprva vodila Krka (88:85 po košu Tiborja Mirtiča je bila sploh najvišja prednost domačih), a je sledila serija Cibone z delnim izidom 8:0, česar Novomeščani niso mogli več nadoknaditi in so po zgrešeni trojki Jake Klobučarja nazadnje izgubili za pet.

Prav Mirtič je bil ob Janu Španu z 22 točkami najbolj strelsko razpoložen, Miha Cerkvenik jih je dodal 14.

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke Ciboni za zmago. Ne glede na slab začetek bi si tudi mi zaslužili zmago. Spet bomo morali analizirati tekmo in pogledati, kje so bile napake, in to ne samo naše. Žal smo sredi tekme ostali brez Personsa. Mislim, da je nezasluženo dobil tehnično napako. Če gledamo tekme po Evropi, take reakcije niso kaznovane. Ostali smo še brez Čebaška in upam, da ni kaj hujšega. Dva igralca so nam še izključili zaradi petih osebnih napak, tako da smo v zadnji minuti govorili o coni 2-2, kjer bi enega igralca postavili v napad. To nas je stalo zmage. Mi nismo mogli menjati, oni so menjali po dva igralca v podaljšku. Imeli smo 25 asistenc, oni 15, žoga je lepo krožila, tak kot smo se dogovorili. Tudi skok je bil dober v drugem polčasu, tako da fantom, razen prve četrtine, ne morem nič zameriti.«

Josip Sesar, trener Cibone: »Tekma ni bila preveč lepa, je bila pa zanimiva. Tako Krka kot mi smo do sedaj odigrale že veliko število tekem in to se pozna, imamo pa tudi težave s poškodbami. Vplivala je tudi pomembnost tekme, tako da je igra bila nekoliko zmedena. Nam se je danes vrnil Peter Jok, ki je celo dobro odigral, glede na to, da je bil dalj časa odsoten. Zadovoljen sem sem z zmago in čestitam igralcem za borbenost, požrvovalnost in zmago. Imeli smo priložnost z metom za 3 točke za osem razlike. To bi bila druga zmaga danes, a žal ni šlo. Gremo dalje, nadaljujemo s težkim ritmom tekem.«

Krkaši imajo štiri zmage in 15 porazov in so 14. na lestvici. Pred 15. Cibono, s katero so po koš razliki boljši v medsebojnih tekmah, imajo v bitki za obstanek še zmago prednosti, pred zadnjim Mornarjem pa tri.

V naslednjem krogu bo Krka 9. februarja gostovala pri Studentskem centru.

Krka - Cibona 92:97 (14:28, 42:48, 57:66, 83:83)

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 800, sodniki: Belošević, Porobić, Milojević.

* Krka: Mirtić 22 (4:5) Persons 9 (1:1), Jurković 9 (2:2), Špan 22 (3:3), Cerkvenik 14 (4:5), Skeens 4, Smrekar 2, Klobučar 1 (1:2), Čebašek 9 (3:4).

* Cibona: Ročak 13 (3:4), Radovčić 5, Bundović 22 (9:10), Smajlagić 17 (3:3), Jok 12 (0:1), Bart 16 (4:4), Katanović 6, Rikić 6 (4:5).

* Prosti meti: Krka 18:22, Cibona 23:27.

* Met za tri točke: Krka 10:35 (Špan 5, Cerkvenik 2, Čebašek 2, Jurković), Cibona 12:27 (Smajlagić 4, Bundović 3, Jok 2, Bart 2, Radovčić).

* Osebne napake: Krka 28, Cibona 24.

* Pet osebnih: Jurković (44.), Smrekar (38.); Radovčić (33.), Jok (41.).

