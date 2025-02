bela krajina

Stopimo skupaj za fanta s cerebralno paralizo

1.2.2025 | 12:30 | B. B.

Semič, Metlika - Območno združenje Rdečega križa Metlika je v petek, 31. januarja, v Kulturnem centru Semič organiziralo tradicionalni dobrodelni koncert Stopimo skupaj, ki je že 25 let svetel simbol solidarnosti in pomoči tistim, ki so se znašli v težavah. Letos so zbrana sredstva med drugim namenjena nakupu in umestitvi hišnega dvigala za fantka s cerebralno paralizo, ki zaradi svoje bolezni ne more hoditi, samostojno sedeti in potrebuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih.

Foto: OZRK Metlika

V Rdečem križu Metlika so prvi dobrodelni koncert organizirali pred četrt stoletja, prav zaradi podobne potrebe po hišnem dvigalu. "Ta plemeniti projekt že vrsto let dokazuje, da smo ljudje pripravljeni stopiti skupaj in pomagati tistim, ki so se zaradi bolezni ali nesreče znašli v težki situaciji. Vse več družin se danes sooča s socialno-zdravstvenimi težavami, ki jih brez pomoči težko premagujejo. Bolezen je vedno težka preizkušnja, še posebej, kadar prizadene otroka," pravi sekretarka OZKR Metlika Zalka Klemenčič.

Rdeči križ Metlika skozi vse leto pomaga številnim družinam in posameznikom, ki se zaradi naraščajočih stroškov in socialnih stisk težko prebijajo iz meseca v mesec. "V zadnjem letu smo priča vse večji draginji, ki najbolj prizadene socialno šibke družine. Mnoge izmed njih, ki so še pred kratkim živele povsem običajno življenje, so danes primorane zaprositi za pomoč. Prostovoljci Rdečega križa Metlika pomagajo v okviru svojih možnosti, a potrebe so vse večje."

Da bi lahko pomagali, vsako leto zbirajo sredstva z dobrodelnim koncertom Stopimo skupaj. "Lani smo zbrana sredstva namenili za obnovo bivalnih prostorov, pomoč po dveh požarih, nakup in umestitev hišnega dvigala za invalidno osebo, terapije za otroke s posebnimi potrebami, pomoč ob poplavah, nakup hrane in plačilo položnic. Letos bomo z zbranimi sredstvi omogočili nakup in vgradnjo hišnega dvigala za otroka s posebnimi potrebami ter nudili pomoč drugim posameznikom v stiski," pravi Zalka Klemenčič.

Prezgodni porod in dihalna stiska

V prvi vrsti bo pomoči deležen otrok, ki je zaradi prezgodnjega poroda doživel dihalno stisko. Od prvih dni dalje je njegovo življenje prepleteno z rednimi pregledi pri specialistih, številnimi preiskavami in različnimi terapijami, ki so v veliki meri samoplačniške, saj jih javni zdravstveni sistem ne zagotavlja v zadostni meri. Bolezen otroku otežuje vsakodnevno življenje – ne more hoditi, samostojno sedeti, potrebuje pomoč pri hranjenju in osebni negi. Družina se vsakodnevno sooča z izzivi pri njegovem gibanju, saj ga je treba večkrat na dan dvigovati in prenašati po stopnicah, kar postaja vse težje, saj raste in pridobiva na teži. Da bi fantu omogočili večjo mobilnost in olajšali vsakodnevno skrb, družina potrebuje dvigalo, ki bi omogočilo dostop do stanovanja z invalidskim vozičkom.

"S pomočjo obiskovalcev koncerta in donatorji smo zbrali 8.000 evrov. Iskreno se zahvaljujemo vsem nastopajočim, ki so se odpovedali honorarju in s svojim nastopom pripomogli k uspehu koncerta: ansamblu Andreja Bajuka, ansamblu Tonija Verderberja, učencem Osnovne šole Semič in Suhor, ansamblu Zaplet, Glasbeni šoli Gradus ad Parnassum, duu Pretle, Damjanu Murku, zasedbi Hot Thunder, Siniši Žuncu, ansamblu Topliška pomlad in humoristični točki Darje Zamida Pečavar. Posebna zahvala gre tudi voditeljskemu paru Petri Majdič in Lojzetu Bojancu," sporoča Zalka Klemenčič.

Zbrane so nagovorile še županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič, županja Občine Semič Polona Kambič in predsednica Rdečega križa Metlika Mojca Stopar Zevnik, ki se je ob zaključku koncerta zahvalila vsem obiskovalcem, donatorjem, medijem in prostovoljcem, ki so s svojim prispevkom pomagali tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo, pa tudi gostiteljema koncerta Občini Semič in Kulturnemu centru Semič.

