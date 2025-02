dolenjska

Se bo waldorfska šola širila v Šmarjeti ali drugje?

1.2.2025 | 13:15 | L. Markelj

Šmarjeta - Waldorfska šola Dolenjska, ki je lansko šolsko leto zaživela sredi Šmarjete, je vse številnejša. Prvo leto jo je obiskovalo 33 otrok v 1. in 3. razredu, v letošnjem šolskem letu pa je v klopi sedlo že 54 učencev: 16 prvošolcev, 22 drugošolcev in 16 četrtošolcev.

Direktor Waldorfske šole Ljubljana Iztok Kordiš in Vera Grobelšek pred stavbo Waldorfske šole Dolenjska v Šmarjeti (Foto: L. M.)

Kot pove ravnateljica šole Vera Grobelšek, ena izmed začetnic waldorfskega gibanja v Sloveniji, imajo zdaj zaposlenih šest učiteljev, prihajata pa še dva – za poučevanje nemščine in evritmije (gibanje ob glasbi). Gre za šolo, ki je drugačna zaradi posebnih pedagoških načel, ki upoštevajo celosten pristop v razvoju otroka. V tej šoli nihče ne zaostane, več časa namenjajo umetniškim predmetom, krepijo ročne spretnosti, pripravljajo različne projekte, od začetka se otroci učijo dva tuja jezika (angleščino in nemščino), vso osnovno šolo je ocenjevanje opisno, a so otroci motivirani za učenje in se kasneje lahko izobražujejo kjer koli.

Sodelovanje z lokalnim okoljem jim veliko pomeni in zadovoljni so, da so sprejeti. Želijo, da bi jih ljudje bolje spoznali, zato se z veseljem vključujejo v najrazličnejše dogodke.

Kljub dobri vpetosti v lokalno okolje pa se Waldorfska šola Dolenjska spopada s težavo – prostorsko stisko. Ker ima vodstvo šole že od začetka načrte o postopni širitvi ter vzpostavitvi waldorfskega vrtca in devetletke, bodo potrebovali več prostora. Bo to mogoče v Šmarjeti ali naj bi se od tod selili v Novo mesto, kot je slišati?

Zanimanje za Waldorfsko šolo v Šmarjeti narašča – Prvo leto 33 otrok, zdaj že 54 iz 15 občin Dolenjske in Posavja – En razred v Beli Cerkvi – Cilj ostaja devetletka z vrtcem, a v Šmarjeti je prostorska stiska – Iščejo lokacije

