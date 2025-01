kronika

FOTO: V trčenju poškodovana voznika

30.1.2025 | 18:30 | Foto: PGD Sevnica

Včeraj ob 13.39 sta v naselju Vrhovo, občina Radeče, trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica in PGE Celje so zavarovali kraj nezgode, odklopili akumulatorja, na vozišču posuli razlite tekočine in nudili pomoč poškodovanima voznikoma do prihoda NMP.

