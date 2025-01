kronika

Tamari Vonta grozili s smrtjo

30.1.2025 | 14:30 | M. K.

Ljubljana - ''V Gibanju Svoboda smo pretreseni zaradi nedavnih groženj s smrtjo, usmerjenih proti naši poslanki in predsednici parlamentarne preiskovalne komisije o sumih nezakonitega financiranja političnih strank, Tamari Vonta. Takšna dejanja so nesprejemljiva in predstavljajo napad na temeljne vrednote naše demokratične družbe,'' so danes sporočili iz stranke. Policija izvaja aktivnosti za varovanje poslanke.

Krčanka Tamara Vonta v DZ vodi preiskovalno komisijo o sumih nezakonitega financiranja političnih strank. (Foto: zajem zaslonske slike)

Dodajajo, da bo kljub tem grožnjam preiskovalna komisija nadaljevala svoje delo ''z neomajno zavezanostjo iskanju resnice in pravice. Ne bomo se pustili ustrahovati; nasprotno, tovrstni napadi potrjujejo, da smo na pravi poti. Zaskrbljujoče je, da takšni incidenti razkrivajo delovanje določenih segmentov slovenske politike, kar je alarmantno in vzbuja resno skrb.''

V Gibanju Svoboda jih dodatno skrbijo grožnje s strani nekaterih poslancev SDS, ki se nanašajo na odpuščanje zaposlenih na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ''zgolj zato, ker ministrstvo sprejema zakone, ki jim niso po godu. Ostro obsojamo vsakršne grožnje javnim uslužbencem, ki strokovno opravljajo svoje delo,'' so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Zaposlenim, ki so strokovno pripravili zakonodajne podlage, izražajo močno podporo in zahvalo za njihovo delo: ''Njihovo delovno razmerje ni in ne sme biti predmet političnih obračunavanj.''

Nataša Avšič Bogovič, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, je danes dejala: ''Pozivamo k strpnemu dialogu, saj je politična razprava temelj demokracije, a ta mora temeljiti na argumentih, ne na grožnjah in ustrahovanju. Primer groženj poslanki Tamari Vonta kaže, da se nekateri želijo politično obračunavati na način, ki presega meje sprejemljive komunikacije. Takšnemu načinu ne bomo popuščali in bomo še naprej vztrajali pri iskanju resnice in zaščiti demokratičnih vrednot.«

