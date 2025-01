gospodarstvo

Skupina Krka tudi lani z rekordno prodajo, letos bo še boljše

30.1.2025 | 13:00 | STA

Novo mesto - Skupina Krka je lani po prvi oceni prihodke od prodaje povečala za šest odstotkov na 1,9 milijarde evrov, kar predstavlja novo rekordno visoko vrednost. Čisti dobiček je okrepila za 13 odstotkov na 353,4 milijona evrov. V Krki so s poslovanjem zadovoljni, letos pa bo po pričakovanjih še boljše, saj naj bi prodaja presegla dve milijardi evrov.

Dobiček skupine iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je lani presegel pol milijarde evrov in je znašal 518,2 milijona, njegov delež v prihodkih od prodaje je bil 27,1-odstoten. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je medtem nanesel 425,7 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej, so sporočili iz Krke.

Nerevidirane računovodske izkaze skupine in družbe Krka za leto 2024 bodo sicer objavili 13. marca.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je na današnji novinarski konferenci v Novem mestu pojasnil, da so lani v skupini zabeležili "največjo prodajo v zgodovini". Rast so dosegli na večini prodajnih trgov, največjo v regiji vzhodna Evropa. Trenutno z zdravili in izdelki dnevno oskrbujejo najmanj 100 milijonov Zemljanov, je povedal.

Njihov prvi in največji trg je še vedno Rusija, kjer so lani povečali prodajo za osem odstotkov. Sledijo Poljska, Ukrajina, Nemčija, Romunija in Slovenija. V Rusiji in Ukrajini kljub vojni poslujejo normalno, je povedal.

Največ prihodkov ustvarijo s prodajo zdravil na recept, 83 odstotkov. Pri tem je skoraj polovica zdravil namenjena boleznim srca in ožilja. Po deležu prodaje sledijo zdravila brez recepta (devet odstotkov), veterinarski izdelki, predvsem za hišne ljubljenčke, in zdraviliško-turistične storitve.

V lanskem letu je po Colaričevih besedah pri poslovanju veliko vlogo odigral ruski rubelj, ki je padel za več kot 15 odstotkov, kar je zaradi tečajnih razlik negativno vplivalo na poslovanje družbe.

Kot je dodal, so lani registrirali 22 novih izdelkov in na različnih trgih končali več kot 1000 registracijskih postopkov, s čimer dopolnjujejo ponudbo izdelkov in povečujejo dostopnost zdravljenja. V družbi sicer na razvoju novih izdelkov dela 800 ljudi, za razvoj za raziskave pa letno namenijo desetino prodaje, je povedal.

Naložbe skupine so Colaričevih besedah lani znašale 117 milijonov evrov in so bile namenjene "povečanju in tehnološkemu izboljšanju proizvodnje, razvoja in zagotavljanja kakovosti ter s tem krepitvi ključnih elementov Krkinega poslovnega modela vertikalne integracije".

Cena delnice Krke je lani zrasla za nekaj več kot 26 odstotkov, trenutno pa je vredna nekaj manj kot 160 evrov. Naslednji cilj družbe je, da delnica omenjeno vrednost preseže. Lastniška struktura podjetja se sicer glede na leto prej lani ni bistveno spremenila, je povedal Colarič.

Tržna kapitalizacija družbe na današnji dan presega pet milijard evrov, kar je po oceni Colariča predvsem posledica dobrega in prizadevnega dela vseh.

Uspešno poslovanje Krka pričakujejo tudi v letošnjem letu, ko naj bi prodaja skupine prvič v zgodovini presegla dve milijardi evrov. "Ob nadaljevanju trendov iz lanskega leta verjamemo, da bo letošnje poslovanje še uspešnejše. Načrtovani čisti dobiček za leto 2025 smo zato povečali na 365 milijonov evrov. V letošnjem letu načrtujemo za 150 milijonov evrov naložb, kar je 28 odstotkov več, kot smo jih realizirali lani," je dejal.

Največjo, okoli 30 milijonsko naložbo, načrtujejo z indijskim partnerjem v Indiji, ostale naložbe bodo večinoma izvedli v Sloveniji.

V družbi trenutno zaposlujejo nekaj manj kot 13.000 ljudi, od tega 41 odstotkov v tujini. Njihov načrt je, da bi konec leta število zaposlenih preseglo 13.000 delavcev. Ob tem je Colarič tudi povedal, da so lani v Krki zaposlili večino od 1000 ljudi, ki so prej zanje delali preko agencij. "S tem smo jih želeli še bolj povezati s Krko," je dejal.

