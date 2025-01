dolenjska

20 let Društva Polžek za otroke s posebnimi potrebami

29.1.2025 | 11:30 | M. K.; STA

Novo mesto - Novomeško društvo Polžek, ki se ukvarja predvsem s pomočjo otrokom s posebnimi potrebami, obeležuje 20 let. Po besedah njegovega predsednika Dušana Kaplana je bil njihov cilj v vseh teh letih predvsem izboljšati življenje invalidnih otrok, ki potrebujejo pomoč, in njihovih družin, pri tem pa do njih pristopati na čim bolj individualen način.

20-letnico delovanja je Polžek obeležil sinoči v novomeškem KC Janeza Trdine. Podžupan Peter Kostrevc je predsedniku društva Dušanu Kaplanu izročil priznanje občine ob jubileju. (Fotografje: M. Žnidaršič)

Društvo je po besedah Kaplana invalidska organizacija, ki se primarno ukvarja z nudenjem pomoči otrokom s cerebralno paralizo in njihovim družinam, vendar pa to ne pomeni, da so organizacija zaprtega tipa ali da so omejeni zgolj na eno vrsto invalidnosti. "Pomagamo ljudem z različnimi težavami. Imamo celo ljudi, ki diagnoz sploh nimajo," je povedal.

Pri pomoči uporabljajo predvsem individualni pristop, kar pomeni, da ne vzpostavljajo nekih programov pomoči, kot je to običajno za večja društva, pač pa se poskušajo individualno posvetiti vsakemu posamezniku in mu pomagati s tem, kar res potrebuje. Lahko gre za pomoč pri financiranju zdravstvene oskrbe, svetovanje in urejanje dokumentacije za uveljavljanje različnih pravic, pomoč na psihološkem področju, pomoč pri vključevanju v družbo in podobno, je dejal.

"Ko nekdo potrebuje pomoč, vedno najprej ugotovimo, kakšno pomoč potrebuje in kako bi njegovo težavo rešili na najbolj enostaven način, nato pa se lotimo dela," je povedal. Pri tem poskušajo v pomoč vedno najprej vključiti družinske člane, saj če deluje družina, bo lažje deloval tudi posameznik, pravi. Poskušajo spodbujati predvsem posameznikove pozitivne lastnosti.

S sinočnje proslave

Čeprav je osnovno območje, na katerem deluje društvo, območje jugovzhodne Slovenije, niso strogo vezani na omenjeno regijo. "Do zdaj nismo zavrnili še nobenega, in to ne glede na to, ali je naš član ali ne," pravi Kaplan. Vsi v društvu so sicer prostovoljci in za svoje delo ne prejemajo plačila.

Financirajo se izključno z donacijami pravnih oseb, na občinske in državne razpise pa se ne prijavljajo. Pri občinskih razpisih se za relativno veliko porabljenega časa za urejanje dokumentacije dobi zelo malo sredstev, državni in evropski razpisi pa so praviloma narejeni tako, da se denar vedno zavrti znotraj enega kroga ljudi, do uporabnikov pa le težko pride, dodaja Kaplan.

POLŽKOVA PROSLAVA

20-letnico delovanja je Polžek obeležil sinoči v novomeškem KC Janeza Trdine.

Zbranim sta spregovorila predsednik društva Dušan Kaplan in novomeški podžupan MO Novo mesto Peter Kostrevc, motivacijski govor ''Drugačnost je moč, ne ovira'', pa je imel Robert Andolšek, poslovni mentor, coach in avtor dveh knjig, oče danes sicer že odraslega otroka s posebnimi potrebami.

Dušan Kaplan je med drugim dejal, da so '' ... pred dvajsetimi leti začeli kot majhna skupina ljudi z velikimi idejami in še večjo strastjo do tega, kar smo želeli doseči. Ob začetnih izzivih in skromnim začetkom, smo s trdim delom in vztrajnostjo uspeli zgraditi organizacijo, na katero smo danes lahko ponosni. Pomen društva Polžek je ogromen, tako za naše člane kot za širšo skupnost. ...

Čeprav smo dosegli veliko, smo še vedno pred številnimi izzivi. Želimo še naprej razvijati in širiti naše programe, poskrbeti za dostopnost do novih oblik pomoči ter še naprej zagovarjati enakopravnost in pravice invalidov. Naša naloga je tudi opozarjati na pomanjkljivosti v zakonodaji in si prizadevati za izboljšave. Na področju invalidskih organizacij se žal pogosto soočamo s težavami, kot so nezadostna podpora in neustrezna zakonodaja, ki pogosto ne omogoča potrebne prilagoditve in podpore. S tem, ko postavljamo te teme na dnevni red, želimo spremeniti razmere in zagotoviti, da se glas invalidov sliši in upošteva v vsakem trenutku.''

Nastopili so pevka Ditka, ki jo je spremljal oče Gorazd Čepin, Neža Jakše, članica Polžka, Brina Rogelj iz Plesnega kluba Zebra, sicer članica paraplesne reprezentance Slovenije, in Skupina Balet 4, v kateri pleše tudi članica Polžka Pia Počrvina.

