V letošnji sezoni gripe doslej cepljenih več kot 122.000 ljudi

29.1.2025 | 09:10 | STA

Ljubljana - Sezona gripe je v teku, pojavlja se po vsej državi. Proti gripi se je še vedno smiselno cepiti, so poudarili na spletni strani NIJZ. V letošnji sezoni se je proti tej bolezni doslej cepilo več kot 122.000 prebivalcev Slovenije. To je več kot v vsej lanski sezoni, ko se je proti gripi cepilo 118.118 oziroma 5,6 odstotka prebivalcev.

Za cepljenje proti gripi še ni prepozno. (Simbolna slika; foto: arhiv DL; L. M.)

V letošnji sezoni se je proti gripi doslej cepilo 5,7 odstotka prebivalcev Slovenije. Čeprav se je letos doslej cepilo več ljudi kot v vsej lanski sezoni, precepljenost proti gripi v Sloveniji ostaja nizka, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

V tej sezoni je najvišji delež cepljenih proti gripi med starejšimi od 80 let. V tej starostni skupini se je cepilo skoraj 20 odstotkov ljudi. Blizu 20 odstotkov precepljenih je tudi v starostni skupini 70-79 let. Žal pa je to daleč od priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, da se proti gripi cepi vsaj 75 odstotkov starejših odraslih, so navedli na NIJZ.

Na glede na to, da je gripa v porastu in da se pojavlja po vseh državi, je cepljenje proti tej bolezni, zaradi katere vsako leto zboli med 100.000 in 200.000 prebivalcev Slovenije, še vedno smiselno.

Kot so poudarili na inštitutu, je cepljenje namreč najboljša zaščita proti gripi, predvsem pred težkim potekom, ki lahko zahteva tudi bolnišnično zdravljenje. Priporočljivo pa je čimprejšnje cepljenje, saj se v telesu zaščita vzpostavi šele čez nekaj časa.

Cepljenje je brezplačno za vse osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Opraviti ga je treba vsako leto.

Na NIJZ cepljenje proti gripi priporočajo vsem prebivalcem, ki so starejši od šestih mesecev. Še zlasti pa ga priporočajo tistim skupinam, ki imajo večje tveganje za težek potek bolezni. To so osebe, stare 65 let in več, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo, otroci, stari od šest do 23 mesecev ter nosečnice.

Ne glede na to, da gripa pri mladih brez kroničnih bolezni večinoma poteka z nekajdnevno vročino, z znaki obolenja dihal ter bolečinami v mišicah in sklepih, pa pri ranljivih skupinah prebivalstva lahko poteka težje, s pogostimi zapleti,kot so virusne in bakterijske pljučnice, in tudi z višjo smrtnostjo. Pri kroničnih bolnikih lahko pride do poslabšanja osnovne bolezni, so še zapisali na NIJZ.

