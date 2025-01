kronika

FOTO: Dimniški požar

28.1.2025 | 18:30 | Foto: PGD Bizeljsko

V naselju Orešje na Bizeljskem je danes zjutraj malo po osmi uri zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Bizeljsko in PGD Orešje, ki so zavarovali kraj dogodka, izpraznili peč, pogasili dimniško tuljavo z RGA in pregledali objekt s termovizijsko kamero. Čiščenje peči in dimnika je prevzela dimnikarska služba.

Foto: PGD Bizeljsko

Foto: PGD Bizeljsko

