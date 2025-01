družabno

Melania Trump objavila svoj uradni portret

28.1.2025 | 14:00 | STA

Prva dama ZDA Melania Trump je v ponedeljek objavila svoj uradni portret. Gre za črno-belo fotografijo belgijske fotografinje Regine Mahaux, ki sodeluje s Trumpovo družino že od leta 2006, poročajo ameriški mediji.

Uradni portret ameriške prve dame Melanie Trump (Foto: Regine Mahaux)

Fotografija je bila posneta dan po Trumpovi prisegi za drugi mandat v t. i. rumeni ovalni sobi Bele hiše, na obrazu prve dame pa za razliko od barvnega portreta iz leta 2017 ni nasmeha. 54-letna prva dama po rodu iz Slovenije je oblečena v temen hlačni kostim in belo srajco.

Melaniin portret leta 2017

Ameriški predsedniki in prve dame ob nastopu položaja tradicionalno že od časov Georgea Washingtona naprej objavijo svoje uradne portrete, ki so bili sprva oljne slike, v sodobnem času pa so to fotografije.

Trump je leta 2018 podpisal zakon, ki prepoveduje porabo proračunskih sredstev za uradne naslikane portrete vladnih uradnikov in funkcionarjev, vključno s predsednikom.

