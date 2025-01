šport

Krkini košarkarji izgubili s Spartakom

26.1.2025 | 08:00 | L. M., foto: Liga ABA

Subotica - Košarkarji Košarkaškega kluba Krka, za katere ponovno nista igrala poškodovana Niko Bačvić in Marco Garcia, so sinoči na tekmi 18. kroga AdmiralBet ABA lige v Subotici izgubili s Spartakom s 83-102 (22-29, 19-17, 26-30, 16-26). S štirimi zmagami in 14 porazi ostajajo na 14. mestu na lestvici.

Špartak je zmagal z lepo prednostjo.

Začeli so v petorki Tayler Persons, Jan Špan, Miha Cerkvenik, Jakob Čebašek in Brady Skeens. Sredi prve četrtine je Spartak imel minimalno prednost (14-13), potem pa si je do konca prve četrtine priboril sedem točk prednosti (29-22). Sredi druge četrtine je imel devet točk prednosti (39-30), naši košarkarji pa so se do konca polčasa uspeli približati na pet točk zaostanka (41-46).

V 32. minuti so imeli domači prvič dvomestno prednost (55-45), po še osmih zaporednih točkah pa je bilo ob koncu 24. minute +18 za Spartak (63-45). Krkaši se niso predali in z delnim izidom 15-4 so se na začetku 29. minute približali na sedem točk zaostanka (60-67). Po treh četrtinah je bilo 76-67 za Spartak, ki pa je v zadnji četrtini, ko je našim košarkarjem zmanjkalo moči, le še povečal svojo prednost.

Liga ABA, 18. krog, 25.1.

Spartak – Krka 102:83 (29:22, 17:19, 30:26, 26:16)

Krka: Mirtič 10 (1 sk, 2 as), Persons 21 (10 as, 4 sk), Plut, Jurković 4 (2 sk, 1 as), Špan 15 (1 sk, 7 as), Cerkvenik 11 (3 sk, 2 as), Skeens 16 (3 sk, 1 as), Smrekar 6 (2 sk), Klobučar (2 sk), Čebašek (1 sk).

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Tayler Persons 21

Največ skokov: Tayler Persons 4

Največ asistenc: Tayler Persons 10

Največ pridobljenih žog: Tibor Mirtič 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Tayler Person 28

Dejan Jakara, trener Krke, je po tekmi izjavil: »Čestitke Spartaku za zasluženo zmago. Bili so veliko boljši. Nisem nezadovoljen, imeli smo celo 23 asistenc. To pomeni, da smo v napadu bili dobri. V obrambi smo bili glede na Spartak fizično inferiorni. Nismo mogli ustaviti Gibsona v igri ena na ena, preveč je bilo prodorov pod koš. Spartak je imel odlično tekmo in želim jim vse najboljše v nadaljevanju sezone.«

Krkaše v ABA ligi v soboto, 1. februarja, čaka zelo pomembna tekma, ko bodo gostili zagrebško Cibono. Pred tem bodo v sredo, 29. januarja, v domači ligi gostovali pri Rogaški.

V priponki izjava trenerja Dejana Jakare.

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara

‹ nazaj