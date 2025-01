dolenjska

Kandidati za ravnatelja zdaj Aljoša Šip, Mateja Rožman in Tadeja Strmole

21.1.2025 | 10:30 | L. Markelj

Šentjernej - Ker v prvem krogu Svet zavoda OŠ Šentjernej ni izbral novega vodstva s potrebno večino, je bil 27. decembra lani objavljen nov javni razpis za mesto ravnatelja šole.

OŠ Šentjernej bo morda v drugem krogu dobila novega ravnatelja ali ravnateljico. (Foto: L. M.)

»V roku smo prejeli tri popolne in ustrezne prijave. Predvidevam, da bomo do konca tedna pozvali za mnenje učiteljski zbor, svet staršev in lokalno skupnost,« pove predsednik Sveta zavoda Kristijan Kralj, ki imen treh kandidatov ne razkriva.

Neuradno smo izvedeli, da sta se ponovno javila dosedanji ravnatelj Aljoša Šip ter nekdanja ravnateljica OŠ Otočec in zdaj pomočnica ravnateljice na OŠ Podbočje Mateja Rožman (slednja je dobila prvič večino glasov Sveta zavoda, a ne zadostno), tretja kandidatka pa je nova, in sicer Tadeja Strmole, sedaj pomočnica ravnatelja OŠ Šentjernej.

Po izteku 20 - dnevnega roka za pridobitev mnenj o kandidatih se bo Svet zavoda OŠ Šentjernej ponovno sestal in izbiral med kandidati, kar bo predvidoma v sredini februarja. Če vodstvo ne bo izbrano do 15. marca, ko Šipu poteče prvi mandat, bo potrebno za premostitveni čas določiti vršilca dolžnosti ravnatelja, še pove Kristijan Kralj.

