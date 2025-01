kočevsko-ribniško

Nedokončanega doma starejših ne bodo rušili, pač pa ob njem gradili novega

20.1.2025 | 17:40 | STA

Osilnica - Predstavniki ministrstva za solidarno prihodnost in vodstvo občine Osilnica so na današnji seji občinskega sveta dosegli dogovor, da bo ministrstvo nov dom starejših občanov gradilo poleg zdajšnjega nedokončanega objekta, v kolikor bo to tehnično mogoče. Nedokončano stavbo, kjer je bil predviden dom starejših, pa naj bi namenili za druge namene.

Nedokončana stavba, ki že vrsto let sameva. (Foto: arhiv DL; M. G.)

Ministrstvo je rešitev za dokončanje doma za starejše, ki ga je občina začela graditi leta 2004, a ji je v tretji gradbeni fazi leta 2007 zmanjkalo denarja, po besedah ministra Simona Maljevca iskalo kar nekaj časa. Med drugim je naročilo tehnični pregled nedokončanega objekta, ki je pokazal, da v primeru, da bi ga dokončali, ne bi ustrezal najnovejšim standardom. Stropi so namreč prenizki, da bi lahko v stavbo napeljali prezračevanje in ogrevanje, hodniki preozki, stavba naj bi imela tudi več drugih pomanjkljivosti.

Tako sta, kot je povedal na seji občinskega sveta, možnosti samo dve - da nedokončano stavbo porušijo in na njenem mestu zgradijo novo, ki bo ustrezala vsem sodobnim standardom, ali pa dom zgradijo nekje drugje. Občinski svetniki, vključno z županjo Alenko Kovač, so se strinjali, da si rušenja obstoječe stavbe ne želijo, saj jo lahko namenijo za kakšne druge dejavnosti, in da naj se gre raje v gradnjo nove stavbe brez rušenja stare.

Županja je predlagala, da novo stavbo gradijo poleg že obstoječe. Poleg nje je namreč zazidljivega še skoraj 4000 kvadratov zemljišča, parcela pa ima tudi še nekaj več kot 6100 kvadratov zelenih površin. "Tudi veljavni občinski prostorski načrt takšno gradnjo omogoča," je dejala. Dodala je, da druge parcele občina trenutno nima in da bi njena pridobitev zahtevala veliko časa.

Predstavniki ministrstva so se s predlagano lokacijo načeloma strinjali, je pa treba, kot je povedal Maljevac, preveriti, ali zadostuje vsem zahtevam za gradnjo. Slednje bodo na ministrstvu preverili v naslednjih dneh, nato pa občini sporočili, ali gredo v projekt. Pri tem se je Maljevac zavezal, da bodo gradnjo doma tako ali drugače začeli še v tem mandatu.

Nov dom naj bi bil manjši od prvotno načrtovanega, ki je predvideval 80 postelj. Kot je na seji povedal strokovni sodelavec ministrstva Gašper Skalar, potrebe po toliko posteljah ni.

Županja je po seji izrazila zadovoljstvo nad sprejetim dogovorom. "Bali smo se namreč, da se bo šlo v rušitev obstoječe stavbe. Dogovorjena rešitev nam omogoča, da jo ohranimo, v njej razvijamo druge dejavnosti, hkrati pa dobimo tudi dom za starejše," je dejala.

