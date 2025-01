dolenjska

Vse, kar pride od prašiča: 150 evrov za atrakcijo

19.1.2025 | 19:35 | M. Ž.

Meniška vas - Za god sv. Antona Puščavnika, ta je sicer godoval v petek, 17. januarja, so v Meniški vasi pri cerkvi sv. Antona Puščavnika danes pripravili že 30. kračevanje. Na licitaciji prinesenih in blagoslovljenih suhomesnatih dobrot se je v hladnem zimskem dopoldnevu zbralo lepo število, ki so bili kar radodarni.

50 evrov prvič, 50 evrov drugič, 50 evrov trtetjič je zavpil Anton Zupančič in krača je bila prodana. (Foto: M. Ž.)

Tradicionalno praznovanje godu vaškega zavetnika so začeli z mašo, ki jo je daroval topliški župnik Igor Stepan, s pesmijo pa jo je, kot je v navadi, obogatil mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice. Nato je vajeti v svoje roke prevzel dolgoletni prekaljeni licitator, domačin Anton Zupančič in dobrote iz koša so hitro pošle.

Letošnja atrakcija je bila bogata "mesna plošča", za katero je novi lastnik odštel 150 evrov.

Seveda je največ pogledov in pozornosti pritegnil niz mesnin na leseni deski, dolgi kot odrasli možak. Gor so bile klobase, salami, špehovka in bržola oz. kot je dejal Zupančič »vse, kar dobi od prašiča«. Za licitacijo je »mesno ploščo« skupaj s tastom Romanom Faleskinijem pripravil in prispeval Drago Pečaver iz Podhoste, novi lastnik pa je zanjo odštel 150 evrov. Zbrani denar bo tako kot vselej namenjen za potrebe in vzdrževanje meniške cerkve, vaščani pa so seveda poskrbeli za topel napitek in sladke domače dobrote.

Gostoljubni vaščani so potregli z domačimi dobrotami in toplimi napitki.

Običaj licitacije suhomesnatih dobrot je nastal v 17. stoletju iz zaobljube v času kuge, a se je tudi v Meniški vasi tako kot marsikje po Sloveniji prekinila v letih po drugi svetovni vojni, ko so jo prepovedale tamkajšnje oblasti. Pred tridesetimi leti, kmalu po osamosvojitvi Slovenije, so jo s takratnim župnikom župnije Toplice Dušanom Kožuhom obudili vaščani. Od takrat so izpustili le eno kračevanje in to zaradi korone.

