V Revozu priprave na električni twingo, govoric glede Dacie ne komentirajo

15.1.2025 | 14:30 | STA

Novo mesto - V novomeškem Revozu, ki je del francoskega proizvajalca vozil Renault, so lani proizvedli nekaj več kot 63.000 vozil, kar je tretjina nekdanje proizvodnje. Trenutno v tovarni izdelujejo peto generacijo modela Clio in se pripravljajo na proizvodnjo novega električnega twinga. Govoric, da bodo sestavljali tudi avtomobile znamke Dacia, ne komentirajo.

Predsednik uprave Revoza Jože Bele (Foto: arhiv DL: D. S.)

Kot so za STA navedli v Revozu, so lani proizvedli 63.177 vozil. To je nekaj več kot leto pred tem, ko so jih izdelali 60.873, a bistveno manj, kot so jih proizvajali v najboljših časih. Še leta 2018 so delali v treh izmenah in naredili 209.375 avtomobilov.

Skupaj z upadom proizvodnje je upadlo tudi število zaposlenih. Leta 2018 je imel Revoz 3115 redno zaposlenih, konec leta 2023 1404, konec lanskega leta pa še 1333. Koliko prometa in dobička oz. izgube so zabeležili lani in predlani, v družbi ne razkrivajo.

V Revozu trenutno proizvajajo le model clio 5. A prihodnost tovarne je, kot pravi tudi slogan na majici delavca, električna ... (Foto: arhiv DL: D. S.)

Trenutno v Revozu delajo v eni izmeni. Izdelujejo peto generacijo Renaultovega modela Clio, hkrati pa se pripravljajo na izdelavo novega električnega modela Twingo e-tech electric, za proizvodnjo katerega so si prizadevali kar nekaj časa. Proizvodnja avtomobila bo stekla v začetku prihodnjega leta, v koliko izmenah bo potekalo delo, pa se v družbi še niso določili. "Odvisno bo od prodajnih načrtov za twinga in drugih morebitnih modelov v proizvodnji," pravijo.

Neuradno je sicer slišati, da naj bi se v Revozu pripravljali tudi na sestavljanje enega od modelov avtomobilov znamke Dacia, ki je v lasti Renaulta. Za to naj bi v kontejnerjih s Kitajske že prejeli prve pošiljke delov, česar pa v družbi ne želijo komentirati.

