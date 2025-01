dolenjska

SB Novo mesto obiskali predstavnici ameriškega veleposlaništva

13.1.2025 | 19:30 | M. K.

Novo mesto - Splošno bolnišnico Novo mesto sta danes obiskali predstavnici ameriškega veleposlaništva – konzulka veleposlaništva Larissa Proctor in predstavnica konzularne pisarne Ivona Udir. Sprejela ju je direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan skupaj s predstavniki vodstva bolnišnice. Obisk je bil priložnost za izmenjavo informacij in poglobitev mednarodnega sodelovanja na področju zdravstvenega varstva ter boljše razumevanje postopkov v bolnišnici za pomoč tujim državljanom, še posebej državljanom Združenih držav Amerike, so spročili iz bolnišnice.

Foto: SB Novo mesto

Direktorica je gostjama predstavila delovanje bolnišnice, njene dosedanje dosežke, strategijo razvoja, vizijo in cilje, ki jih zasleduje. S ponosom je tudi poudarila, da je novomeška porodnišnica rojstni kraj bodoče prve dame ZDA Melanije Trump.

Melania Trump, takrat še Melanija Knavs, se je mami Amaliji rodila v novomeški porodnišnici, o čemer je 7. maja 1970 poročal tudi Dolenjski list, ki v rubriki Iz porodnišnic o rojstvih v naši regiji poroča že desetletja. (Izsek zadnje strani 19. številke Dolenjskega lista iz leta 1970)

Po uvodnem razgovoru z vodstvom bolnišnice sta si predstavnici ogledali Center za intenzivno terapijo, Oddelek za kardiologijo ter Urgentni center, kjer ju je sprejelo vodstvo posameznih oddelkov.

Splošna bolnišnica Novo mesto je z obiskom izrazila odprtost za sodelovanje in prizadevanje za zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev vsem bolnikom, ki vstopijo v zdravstveno obravnavo, so še zapisali v sporočilu za javnost.

