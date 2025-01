družabno

FOTO: Katja Omerzel miss simpatičnosti, krona odšla v Sežano

11.1.2025 | 11:00 | K. M.; Svet24

Foto: Jure Klobučar/MPA

Lendava - Sinoči so v Lendavi razglasili letošnjo zmagovalko projekta Miss Slovenije. Krono je iz rok lanskoletne zmagovalke Alide Tomanič prejela 26-letna Amadea Zupan iz Sežane, miss simpatičnosti pa je postala vsestranska Posavka Katja Omerzel iz Krškega.

Dobili smo dve misici simpatičnosti - ob Katji Omerzel (levo) je to še Tjaša Žnidaršič (desno).

Izbor Miss Slovenije se je sicer letos vrnil na televizijske ekrane. Neposredni prenos razglasitve iz Lendave ste lahko spremljali na Aktual TV in TV Veseljak Golica.

Vrhunec večera so bile razglasitve končnih zmagovalk. Druga spremljevalka je postala Neja Prosenjak, prva spremljevalka pa Katja Zver. Preden je Alida Tomanič izvedla svoj zadnji mimohod in simbolično predala lento naslednici, pa je povedala: »Leto je bilo pravo popotovanje duha in srca. To je bil začetek poti, ki me je obogatila z novimi izkušnjami.« Nato je bil čas za veliko razglasitev letošnje zmagovalke.

Miss Slovenije 2024 je Amadea Zupan.

Krono in laskavi naziv je prejela 26-letna Amadea Zupan iz Sežane, študentka medicine na Univerzi v Ljubljani. Krono so izdelali v Lendavi, v njej pa upodobili motive življenja, lepote in narave.

Finalistke projekta Miss Slovenije so bile Tara Tofaj, Tjaša Žnidaršič, Abbi Šušelj, Pia Hribar (ki se finalnega izbora ni udeležila), Neja Prosenjak, Nika Kuzman, Katja Omerzel, Allisa Pelko, Helena Pokeržnik, Amadea Zupan, Saša Poklukar, Lara Senica in Katja Zver.

Zmagalo je dekle, ki je v tem obdobju izkazala največji napredek v karieri, največjo prezenco in razumevanje projekta Miss Slovenije. Iskali so kandidatko, ki najbolje pooseblja vrednote tega projekta, ki presega zgolj lepotno tekmovanje, so sporočili organizatorji. Projekt vodi in uteleša Jelka Verk.

Pester program finala



Voditelja večera sta bila izkušeni radijski in televizijski voditelj Klemen Bunderla ter nekdanja miss Slovenije Maja Čolić. Večer se je sicer začel s himno, ki so jo izvedle vse finalistke na odru, voditelja pa sta prestavila lokacijo prireditve in poudarila pomembne značilnosti Lendave ter druge dogodke v občini. Posebno pozornost sta namenila tudi predstavitvi strokovne žirije.

Prvi izhod finalistk je zaznamovala predstavitev tekmovalk v elegantnih oblekah. Med prvimi osrednjimi trenutki večera je bila razglasitev zmagovalke izziva 3Maran, ki ga je osvojila 18-letna Kranjčanka Allisa Pelko.

Naziv Miss simpatičnosti sta prejeli kar dve letošnji tekmovalki, ki sta od sotekmovalk dobili enako število glasov, Katja Omerzel in Tjaša Žnidaršič. Lento in šopka sta prejeli iz rok Damjana Svoljšaka. Sledil je izhod deklet v športnih oblačilih pokrovitelja dogodka, slovenske znamke SWY.

Katja Omerzel

Uradni fotograf letošnjega projekta Dejan Nikolić je ocenil, katera se je najbolj izkazala pred njegovim objektivom in si zasluži naziv Miss fotogeničnosti. Naziv in lento je prejela Tara Tofaj. Lastnica licence Miss Slovenije Jelka Verk je lento predala zmagovalki kategorije Miss osebnosti, Katji Zver. Sledil je še izhod deklet v večernih oblekah.

Posebno zanimiv del večera je sledil tretjemu izhodu, ko so letošnje tekmovalke odgovarjale na vprašanja žirije. To je bila priložnost, da so finalistke pokazale svoje komunikacijske spretnosti, osebnost in razumevanje projekta Miss Slovenije.

Vrhunske glasbene točke

Večer so popestrili nastopi vrhunskih glasbenikov, med katerimi bomo slišali Regino s pesmijo Zopet plešem, Andreja Gačnika, Saša Gačnika »Svarogova« in Alekseja Gačnika Verka s skladbo Prelepa pesem mira, pa tudi Bepop s hitom Daj se nasmej in Marka Vozlja s pesmijo Vse za njo. Večer se je sklenil z nastopom Regine in pesmijo Dan najlepših sanj, s čimer se je čarobni večer zaokrožil v slavnostnem duhu.

