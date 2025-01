dolenjska

Zakaj so v stavbi finančnega urada med prazniki podnevi in ponoči gorele luči?

9.1.2025 | 13:50

Novo mesto - Na nas se je obrnila bralka iz Novega mesta, ki se sprašuje, kako to, da v stavbi Finančnega urada Novo mesto pogosto gorijo luči pozno popoldne in tudi zvečer. »Ne mine dan oz. noč, da v objektu ne bi pustili prižganih luči; enkrat v pritličju, enkrat na sredini, spet drugič čisto na vrhu. Še posebej me je razjezilo, da je med božičnimi prazniki svetilo dva dni, podnevi in ponoči, podobno je bilo tudi za novo leto. Njih ne skrbi, kako visok bo račun za elektriko,« je zapisala.

Za pojasnilo smo se obrnili na direktorja Finančnega urada Novo mesto mag. Milana Kelherja, ki je povedal, da v njihovi upravni zgradbi poteka notranja prenova, dela pa bodo predvidoma trajala štiri mesece. »Izvajalci opravljajo dela ves dan, včasih tudi ob koncu tedna. Ves čas del je v zgradbi tudi varnostnik pogodbenega izvajalca. Njegova naloga je tudi, da po koncu del preveri vse prostore in ugasne morebitne prižgane luči. Zahvaljujemo se bralki za informacijo, obvestili smo varnostnika in zahtevali večjo pozornost pri tem,« je še dodal.

Foto: arhiv

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

