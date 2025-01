kronika

FOTO: Mladoletnik grozil s plašilno pištolo

7.1.2025 | 09:30 | M. K.

V noči na 1. 1. so metliške policiste poklicali na pomoč zaradi pretepa na javnem kraju v Podzemlju, danes sporočajo s PU Novo mesto. Takoj so se odzvali in ugotovili, da je na zasebni zabavi prišlo do prepira in pretepa med več mladoletniki. Ugotovili so identiteto vpletenih, eden izmed mladoletnikov, ki je kraj zapustil, pa naj bi med pretepom grozil tudi s pištolo. Na podlagi zbranih obvestil so ugotovili tudi njegovo identiteto in pridobili odredbo sodišča. Včeraj so na naslovu bivanja 17-letnika z območja Črnomlja opravili hišno preiskavo ter mu zasegli plašilno pištolo, s katero je grozil. Preiskava se nadaljuje. Zoper 17-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja grožnje.

Pištola, s katero je grozil 17-letnik (Foto: PP Metlika)

