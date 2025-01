kronika

FOTO: Gorelo v romskem naselju

6.1.2025 | 10:10

Na novega leta dan ob 1.27 je v romskem naselju Gazice v občini Brežice gorel lesen objekt. Posredovali so gasilci PGD Cerklje ob Krki, Pirošica in Skopice, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar in odstranili jeklenko iz notranjih prostorov. Na intervencij je bila prisotna policija in NMP Brežice.

Foto: PGD Skopice (še nekaj fotografij spodaj v fotogaleriji)

