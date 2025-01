kronika

FOTO: Dimniški požar

6.1.2025 | 08:30 | Foto: PGD Bizeljsko

V soboto okoli 13. ure so gasilci posredovali zaradi dimniškega požara na stanovanjskem objektu v Stari vasi na Bizeljskem. Na kraj so prispeli člani PGD Bizečljsko in PGD Stara vas, izpraznili peč, pogasili dimniško tuljavo z RGA in pregledali objekt z termovizijsko kamero. Čiščenje peči in dimnika je prevzela dimnikarska služba.

