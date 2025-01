posavje

Županu Kerinu očitajo prekoračitev pooblastil pri imenovanju nadzornikov družbe Kostak

3.1.2025 | 23:00 | B. B.

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je presegel pooblastila pri imenovanju nadzornikov družbe Kostak, je ugotovil Nadzorni odbor Mestne občine Krško. Kot je zapisano v poročilu o nadzoru, je župan Kerin pri imenovanju članov nadzornega sveta Kostaka kršil statut občine, saj je kandidata predlagal brez odobritve občinskega sveta.

Občinski svetniki iz vrst Gibanja Svoboda, SD, SLS, Energično za Krško, OPL in samostojna občinska svetnica so glede tega v izjavi za javnost zapisali, da takšno ravnanje spodkopava zakonitost in transparentnost lokalne skupnosti.

Nadzorni savet, ki ga vodi Iztok Starc, ugotavlja, da je Kerin mimo občinskega sveta in brez njegove odločitve skupščini družbe Kostak predlagal kandidata za člana Nadzornega sveta za mandatno obdobje 2024–2028. "To je neposredno v nasprotju s Statutom Mestne občine Krško, ki v 16. členu določa, da je izvrševanje ustanoviteljskih in korporacijskih pravic občine v pristojnosti občinskega sveta. Poleg tega je zakonodaja jasna, da je županovo pooblastilo pri zastopanju občine v gospodarskih družbah omejeno z odločitvami občinskega sveta," so v sporočilu za javnost zapisali omenjeni občinski svetniki.

"Občinski svetniki smo župana večkrat pravočasno opozorili na iztek mandata obstoječim članom Nadzornega sveta družbe Kostak d. d. in ga pozvali k spoštovanju zakonskih postopkov pri imenovanju kandidatov. Kljub tem opozorilom je župan ravnal samovoljno, s čimer je pokazal izrazito neupoštevanje občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja v občini. Poudarjamo tudi, da se župan Mestne občine Krško, po podatkih iz poročila o nadzoru Nadzornega odbora Mestne občine Krško, na osnutek poročila ni odzval, temveč je oporekal nadzornemu odboru in se skliceval na domnevno nepristojnost. To kaže na nespoštovanje vloge in avtoritete Nadzornega odbora kot neodvisnega nadzornega organa občine," so zapisali med drugim.

