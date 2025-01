kronika

Sumljivo smrt otroka preiskujejo kriminalisti

3.1.2025 | 08:25

Metlika, Novo mesto - Reševalci in policisti so se v sredo, 1. januarja, malo pred poldnevom, odzvali na prijavo o neodzivnem nekajmesečnemu otroku v okolici Metlike.

Zdravnica in reševalci so na kraju nudili prvo pomoč in začeli s temeljnimi postopki oživljanja in ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Kljub izredni požrtvovalnosti medicinske ekipe so v novomeški bolnišnici po skupaj dveh urah neprekinjenega oživljanja lahko le ugotovili, da dojenčku ni več pomoči.

Zaradi ugotavljanja dejstev in okoliščin dogodka in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, so se v delo vključili novomeški kriminalisti.

O dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec, sodnica je odredila sodno obdukcijo. Preiskava je v teku.

