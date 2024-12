družabno

90 let Antona Zupančiča

31.12.2024 | 14:00 | Renata Mikec

Pred kratkim je 90. rojstni dan praznoval Anton Zupančič iz Rumanje vasi. Pokončen in klen gospod se dobro drži, svoja leta odlično nosi skozi življenje. Ob visokem jubileju so ga obiskali tudi župan Občine Straža Dušan Krštinc s sodelavko, predstavnice Karitasa, Društva upokojencev Straža in Rdečega križa, česar se je Anton razveselil. Nazdravili so še na mnoga zdrava leta in to mu želimo tudi iz našega uredništva.

