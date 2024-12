kronika

FOTO: Avto pogorel v Kerinovem Grmu

31.12.2024 | 07:30 | Foto: PGE Krško

Sinoči ob 20:38 uri so krški poklicni gasilci po klicu na pomoč preko ReCO Brežice krenili gasit požar osebnega vozila v naselju Kerinov Grm. Ob spremstvu policije so vstopili v naselje in pogasili goreč avto.

Fotografije tudi še spodaj v fotogaleriji

‹ nazaj