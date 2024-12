šport

FOTO: Barbara Lazović in Goraz Škof v nabito polni brežiški dvorani rokometu pomahala v slovo

29.12.2024 | 09:25 | R. N.

Brežice - Včeraj je bilo v Brežicah vse v znamenju rokometa. Na dogodku, ki so ga poimenovali Večer rokometnih legend, sta rokometu v slovo pomahala Barbara Lazović in Gorazd Škof, ki sta z nekdanjimi reprezentančnimi kolegi odigrala ekshibicijsk tekmi. S tem sta tudi proslavila 70 let delovanja brežiškega kluba, kjer sta začela svojo športno pot.

Barbara Lazović in Gorazd Škof (Foto: R. N.)

Na sporedu je bila najprej ženska tekma dvakrat po 20 minut. Eno moštvo je vodil Salvador Kranjčič, drugo pa Tone Tiselj. Kot se spodobi, je prvi gol dosegla Barbara Lazović, ki je tudi na koncu dosegla zmagoviti gol za 21:20. Seveda rezultat na takšni tekmi ni bil v ospredju, ampak ponovno druženje z nekdanjimi soigralkami.

Barbara Lazović, ki je po olimpijskih igrah končala kariero, je tako znova stala na igrišču. »Občutki so bili fenomenalni, po skoraj 20 letih sem znova igrala pred domačo publiko. Res je bilo fenomenalno igrati s starimi in novimi igralkami. Hvala vsem še enkrat. Takšnega zaključka kariere nisem pričakovala, a ko so me povabili, če bi sodelovala na tem dogodku, sem bila zelo počaščena. Vidim, da nam je uspelo, saj smo napolnili dvorano, ob tem pa upam, da smo motivirali otroke k športu in morda pritegnili kakšnega sponzorja, da finančno pomaga brežiškemu klubu,« je dejala Lazović, ki jo je med polčasom z darilom presenetila njena družina.

Barbaro so bo koncu tekme soigralke takole vrgle v zrak. (Foto: R. N.)

»O Barbari res lahko rečem samo najlepše stvari. Mislim, da smo vse danes tukaj ponosen, da smo lahko bile del njene vrhunske kariere. Zagotovo je prisotnih veliko čustev, ko zaključi kariero tak športnik, kot je ona. Mislim, da ni lepšega zaključka, kot je ta super dogodek in vsi smo veseli, da smo del tega,« pa je dodala njena dolgoletna reprezentančna kolegica Ana Gros.

Dvorana je bila polna do zadnjega kotička. (Foto: R. N.)

Barbara proti Gorazdu

Po ženski tekmi je sledila še moška, tudi ta je trajala 2 x 20 minut. Eno je vodil trener Matjaž Tominec, drugo Ivan Vajdl. Med vratnicami se je znova postavil Gorazd Škof, ki so ga v drugem polčasu na igrišču obiskali člani njegove družine. V zadnjih minutah so na parket prišla še dekleta, tekma pa se je zaključila s sedemmetrovko, ki jo je izvajala Barbara Lazović, v vratih pa je bil Gorazd Škof. Ali je zadela, niti ni pomembno. Dogodek se je končal s prepevanjem pesmi Slovenija, od kode lepote tvoje, z igralci pa je zapela vsa dvorana.

Brežiški župan Ivan Molan in predsednik brežiškega rokometnega kluba Luka Koprivc sta Barbari in Gorazdu podelila plaketo oz. spominsko sliko. ( Foto: R. N.)

»Vsa ta organizacija in klici te kar utrudijo, tako da danes nisem bil na svoji ravni. Pričakoval sem več,« je v šali dejal Škof in nadaljeval: »Vesel, da so se fantje udeležil, žal so nekateri zboleli v zadnjem trenutku, a ne glede na to dvorana je bila polna, igralci so uživali, mislim, da tudi občinstvo. Neverjetno, da sem tu končal kariero in to še z Barbaro, ki je tudi tukaj začela prve korake in lepšega si človek ne more želeti.«

»Predvsem sem vesel, počaščen, da sem lahko na takem dogodku, kjer se poslavljata dve veliki imeni slovenskega rokometa. Vesel sem, da sem srečal veliko starih prijateljev, znanih obrazov. Zanimivo je bilo v dobri družbi. Tekma je na koncu za gledalce, za nas je najpomembnejše vse drugo. Super,« pa je tekmo opisal Jure Dolenec.

V Brežicah so se sicer med drugimi danes za rokometno žogo podili Anja Frešer, Tamara Mavsar, Neli Irman, Luka Žvižej, Dragan Gajić, Vid Kavtičnik, Ana Gros, Amra Pandžić, Branka Zec, Alja Varagić, Dean Bombač, Luka Dobelšek, Uroš Zorman, Jure Dolenec, Matej Gaber, Aleš Pajovič in še mnogo drugih.

Uroš Zorman pri izvajanju sedemmetrovke. (Foto: R. N.)

Praznik rokometa v Brežicah

»Danes je praznik rokometa v Brežicah, saj so z nami same legende slovenskega in evropskega rokometa,« je dejal predsednik RK Brežice Luka Koprivc. Kako so prišli na idejo, da organizirajo takšen spektakel? »Vedeli smo, da tako Barbara kot Gorazd nista imela poslovilne tekme, kot se spodobi. Ideja je bila, da to povežemo z našo 70-letnico kluba. Dopoldan so se predstavile manjše selekcije, vrhunec dneva pa je bil Večer rokometnih legend. Projektu sta z veseljem pristopila Gorazd in Barbara. Napovedano je bilo, da bosta prišla tudi Ivano Balić in Mirza Džomba, a sta v zadnjem trenutku sporočila, da ju ne bo. Vendar to ne zmanjšuje pomen dogodka. Povpraševanje zanj je bilo izjemno, verjetno bi napolnili še eno dvorano,« je prepričan Koprivc.

Dogodek imel tudi dobrodelno noto

Dogodek je imel tudi dobrodelno noto, saj bodo organizatorji del zbranih sredstev od prodaje vstopnic namenili Društvu za cerebralno paralizo Sonček Posavje in vsem zavodom (šole in vrtci), s katerimi sodeluje brežiški rokometni klub. »Nekaj denarja pa bodo igralci sami zbrali tudi za Matjaža Mlakarja, nekdanjega reprezentanta, ki ima težave z boleznijo. Danes je bil tudi gost na tekmi,« je še dodal predsednik brežiškega rokometenga kluba.

