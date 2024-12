novice

Veljati začenjajo interventni zakon v zdravstvu ter noveli o dolgotrajni oskrbi in lekarniški dejavnosti

28.12.2024 | 09:05 | STA

Ljubljana - Z današnjim dnem začenjajo veljati zakon o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu ter noveli zakonov o dolgotrajni oskrbi in o lekarniški dejavnosti. Vse tri zakone je DZ sprejel 19. decembra.

Fotografija je simbolična. (Foto: Arhiv DL, L. M.)

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu med drugim podaljšuje nekatere dodatke za zaposlene na primarni ravni, nagrajuje tudi ambulante družinske medicine, ki opredeljujejo več pacientov.

Zakon prinaša dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve v ambulantah družinske medicine in otroških ter šolskih dispanzerjih, dodatek 1000 evrov bruto za izbiro specializacije iz družinske medicine, ki ga mesečno prejemajo mladi zdravniki, specializanti družinske medicine. Zagotavlja tudi sredstva za dodatnih 40 specializacij klinične psihologije v prihodnjih dveh letih.

Ambulante za neopredeljene se bodo preimenovale v dodatne ambulante družinske medicine. Podrobnejšo vsebino in način organizacije dodatnih ambulant mora minister za zdravje določiti najpozneje do 31. decembra.

Temeljni namen novele zakona o lekarniški dejavnosti je zagotoviti kontinuirano zagotavljanje varne, stalne, enakomerne in kakovostne preskrbe z zdravili. Konec decembra namreč prenehajo veljati ukrepi začasnega interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene nabave zdravil za leti 2023 in 2024.

Novela tudi določa, da koncesija ne more biti predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Zagotavlja financiranje specializacij magistrov farmacije in specialnih znanj. Farmacevtskim delavcem v lekarnah pa onemogoča uveljavljanje ugovora vesti.

Novela zakona o dolgotrajni oskrbi med drugim podaljšuje financiranje dodatnih stroškov in prehodno obdobje za izvajanje pravice do pomoči na domu, uvaja poenostavitve za invalidne osebe in krepi mrežo izvajalcev.

Z njo se občinam omogoča, da z javnimi zavodi sklenejo neposredne pogodbe za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu. Hkrati novela vzpostavlja natančnejše registre izvajalcev in zagotavlja pravne podlage za izvajanje storitev e-oskrba, organizira vstopne točke na sedežih centrov za socialno delo, podaljšuje tudi zakonske podlage za obstoječi informacijski sistem do vzpostavitve novega.

