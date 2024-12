kultura

Filmu Igrišča ne damo! podeljena prva zlata rola

24.12.2024 | 08:40 | M. K.

Foto: Anže Krže

Mladinski film Igrišča ne damo! Klemna Dvornika je prejel prvo zlato rolo za preseženih 25.000 gledalcev v kinematografih. Priznanje je filmski ekipi podelila Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev v kinu Cineplexx Ljubljana Rudnik. Film je že bil opažen v tujini, nominiran je tudi za najboljši evropski film za otroke.

Režiser Klemen Dvornik (levo) z ekipo in diplomo

Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), je zlato rolo podelil režiser, scenarist in igralec Luka Marčetić. Dvornik je priznanje posvetil mladi igralski zasedbi. Ob tem je še povedal, da bodo film kmalu prikazali na mednarodnih festivalih v Belgiji, na Portugalskem, v ZDA in Kanadi.

V filmu Igrišča ne damo! se skupina dvanajstletnikov zoperstavi pohlepnemu sistemu, ki želi uničiti njihovo igrišče. V njem je nastopila peterica otrok, ob njih pa so v večjih vlogah zaigrali še Marko Mandić, Gregor Zorc, hrvaška igralca Ivana Roščić in Enis Bešlagić ter srbski igralec Tihomir Stanić.

Letos so film prikazali na mednarodnih festivalih v Locarnu, Sarajevu, Schlingelu, Zagrebu, Arrasu, Talinu, na Poljskem, v nemškem Cottbusu, na Češkem in v Švici.

Klemen Dvornik

V Sarajevu je prejel nagrado za najboljši otroški film po izboru žirije, na mednarodnem filmskem festivalu v Zagrebu pa nagrado otroške žirije za najboljši otroški film. Na 27. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je dobil vesne za najboljšo fotografijo, najboljšo kostumografijo in za posebne dosežke. Nagradili so ga še na Ajyal Film Festivalu v Dohi v Katarju ter na mednarodnem festivalu za otroke in mladino Olympia v Pyrgosu v Grčiji.

Kot so še sporočili iz SFC, je film nominiran tudi za najboljši evropski film za otroke. Nagrado podeljuje organizacija European Children's Film Association (EFCA), ki je bila ustanovljena leta 1998 in je namenjena vsem filmskim strokovnjakom, ki jih zanimajo kakovostni filmi za otroke in mladino. Nagrado bodo podelili februarja v času mednarodnega filmskega festivala v Berlinu. Film je sicer nastal v slovensko-češko-hrvaško-srbski koprodukciji.

