Kristjani bodo ponoči pričakali božič in začeli sveto leto

24.12.2024 | 09:50 | STA

Na predvečer božiča, ki ga bodo kristjani po vsem svetu obeležili v sredo, bodo nocoj po številnih cerkvah potekale polnočnice, s katerimi bodo verniki simbolično pričakali rojstvo Jezusa Kristusa. Zvečer bodo v Katoliški cerkvi začeli tudi sveto leto, ki ga obeležujejo vsakih 25 let.

Sveto leto bodo v Katoliški cerkvi začeli ob 19. uri z evharističnim slavjem, ki ga bo na Trgu sv. Petra v Rimu vodil papež Frančišek. Bogoslužju bo sledil obred odpiranja svetih vrat v baziliki sv. Petra. V lokalnih cerkvah, tudi v Sloveniji, bodo sicer z obeleževanjem svetega leta začeli 29. decembra.

Po cerkveni tradiciji bo danes, na predvečer božiča, sveti večer, ko se bodo verniki zbrali doma, blagoslovili dom in pojedli božično večerjo. Nato se bodo mnogi odpravili k polnočnicam, kjer bodo pričakali Jezusovo rojstvo. V nedeljo dopoldne bodo sledile osrednje božične maše.

Mnogi na sveti večer postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce, ki so tudi sicer najbolj prepoznavna zunanja znamenja božiča. Pri mašah pa marsikje zapojejo znamenito Sveto noč.

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje bo polnočnico vodil v novomeški stolnici, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa v mariborski stolnici.

Božič velja za drugi največji krščanski praznik, takoj za veliko nočjo. O Jezusovem rojstvu govori Sveto pismo, ki navaja, da se je Jezus rodil tesarju Jožefu in njegovi ženi Mariji v majhnem mestu Betlehem. Po zapisu je Marija rojeno dete povila in položila v jasli hleva, kjer so ga obiskovali tisti, ki so verjeli, da se je rodil odrešenik. Motiv deteta v jaslih hleva je tudi osrednji motiv jaslic.

Božič 25. decembra, ki je v Sloveniji od leta 1989 znova postal prost dan, obeležujejo katoliški in evangeličanski verniki. Del pravoslavnih vernikov, med drugim verniki Srbske pravoslavne cerkve, ga zaradi uporabe drugačnega koledarja praznuje 7. januarja.

