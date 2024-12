novice

Tamara Vonta: Ko SDS in Janša zaideta v težave, krivca najdeta v udbovski zaroti

23.12.2024 | 11:15 | R. T.

Za tednik Reporter je spregovorila Tamara Vonta, poslanka Svobode in predsednica preiskovalne komisije, ki preiskuje sum nezakonitega financiranja strank.

Tamara Vonta (Foto: Sašo Švigelj)

Tamara Vonta je z zaslišanjem Borisa Tomašiča, trojnega direktorja »medijskega imperija« SDS, razgalila dvoličnost strankarskega medija, ki ga še vedno financirajo Madžari. Komisija bo po novem letu zaslišala tudi novinarja Bojana Požarja ter nekdanjega notranjega ministra in dolgoletnega člana SDS Aleša Hojsa. Komisija, ki je pri svojem delu zasledila tudi sume nezakonitih ravnanj, ki so jih prijavili policiji in državnemu tožilstvu, preiskuje tudi Planet TV in druge portale, povezane s strankarsko televizijo.

»Ko SDS in njen večni predsednik Janez Janša zaradi svojih spornih ravnanj prideta v težave pred policijo, sodišči in drugimi državnimi organi, velikokrat krivca najdeta v tako imenovani udbovski zaroti,« je med drugim v intervjuju za tednik Reporter poudarila Vonta. Celoten pogovor je na voljo na Reporterju.

