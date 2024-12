šport

Uroš Murn selektor do Los Angelesa 2028

23.12.2024 | 10:30 | STA

Uroš Murn, dosedanji selektor slovenske kolesarske reprezentance na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, je v pogovoru za Sportal povedal, da mu je krovna zveza podaljšala mandat do Los Angelesa 2028. Glavni cilj prihodnje sezone je svetovno prvenstvo v Ruandi 2025, Murna pa najbolj skrbijo virusi in finančna plat projekta.

Uroš Murn (Foto: arhiv DL; I. V.)

Vrhunec reprezentančne sezone prihodnje leto bo septembrsko SP v Ruandi. Kot je povedal Murn za Sportal, je imel ogled trase in hotelov, kjer bi lahko bili nastanjeni, v načrtu že jeseni, vendar so morali zaradi hitrega širjenja smrtonosnega virusa marburg obisk prestaviti.

Slovenija bo imela na cestni dirki devet mest, v vožnji na čas pa dve. Murn tudi pričakuje, da se bodo vabilu na SP odzvali vsi najboljši slovenski kolesarji, če le ne bodo poškodovani.

Leta 2025 bo imela Slovenija v svetovni seriji devet kolesarjev, poleg Pogačarja in Rogliča bodo na najvišji ravni tekmovali še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak, Matevž Govekar, Gal Glivar in Žak Eržen.

"Seveda pa lahko računamo tudi na Jako Primožiča in Matica Žumra, ki sta bila na prvenstvu že letos," je za Sportal dejal Murn, ki mu je odbor za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije potrdil še en mandat. Prav tako tudi Nace Korošec ostaja selektor mladinske reprezentance, Martin Hvastija pa bo še naprej vodil mlajše člane.

Ogled trase za SP 2025 bodo v strokovnem štabu opravili najverjetneje marca. "Ničesar ne prepuščamo naključju," je zatrdil Murn in dodal, da je za obisk te afriške države priporočljivo tudi cepljenje oziroma zaščita proti malariji, dengi in čikunguji. Za protokol bo poskrbel reprezentančni zdravnik Krištof Knap, ki je že preučil, kaj je za kolesarje optimalno in da ne bi preveč vplivalo na njihovo splošno pripravljenost.

Murna pa skrbijo tudi visoki stroški SP. Kot je dejal, so hotelirji za desetkrat podražili cene, čeprav bo kakovost storitve ostala ista. Ravno zaradi visokih stroškov je danska kolesarska zveza že sporočila, da na SP ne bo poslala ne mladinske ne reprezentance do 23 let.

Slovenija pa bo v Kigali poslala vse ekipe, je poudaril selektor, in jim zagotovila maksimalno podporo, od zdravnika, kuharja, maserja ...

