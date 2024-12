novice

Obilno bo snežilo na Kočevskem, morda tudi na Dolenjskem

22.12.2024 | 14:00 | STA

Zvečer in ponoči bo Slovenijo prešla vremenska fronta. Padavine bodo zajele vso Slovenijo, glavnino padavin pa vremenoslovci pričakujejo v južni polovici Slovenije. Sneženje bo najobilnejše na Notranjskem in Kočevskem, morda tudi na Dolenjskem, napoveduje Arso. V torek in sredo bo zelo vetrovno. Izdanih je več oranžnih vremenskih opozoril.

Simbolna slika (Foto: S. Švigelj)

"Trenutno se že ponekod krepi jugozahodnik, ki naznanja spremembe vremena. Počasi bo prinesel rahle padavine na zahod Slovenije. Meja sneženja bo sprva kar visoko, nad tisoč metri nadmorske višine, potem pa se bo postopno spuščala, ko nas bo dosegla in prešla vremenska fronta. Prihod vremenske fronte pričakujemo v večernem in nočnem času, takrat se bodo tudi intenzitete padavin povečale in padavine bodo zajele vso Slovenijo," je za STA prihodnje vremensko dogajanje opisal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Anže Medved.

Meja sneženje se bo ponoči hitro spuščala, sneženje pa bo najobilnejše na Notranjskem, Kočevskem, morda tudi na Dolenjskem, medtem ko bo proti severu Slovenije zaradi močnega severnega vetra snežnih padavin manj, vseeno pa lahko sneži tudi po nižinah, z izjemo morda severovzhoda Slovenije, je napovedal meteorolog.

Po nižinah v notranjosti Slovenije bo večinoma padal moker sneg, ob idealnem scenariju bi ga lahko zapadlo od pet do 10 centimetrov, a bolj okoli pet centimetrov, je dodal Medved. Na Notranjskem in Kočevskem pa bo po zdajšnjih napovedih zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, v višjih legah, nad 500 oziroma 700 metri nadmorske višine pa tudi okoli 30 centimetrov snega. Intenzivnost padavin naj bi bila največja med 22. uro zvečer in 4. uro zjutraj v ponedeljek.

Hkrati bo v noči na ponedeljek na Primorskem prehodno zapihala burja, ki bo na prehodu z Notranjske na Primorsko gradila snežne zamete, zato je Arso za jugozahod za nočni čas izdal drugo najvišjo, to je oranžno stopnjo vremenskega opozorila.

"Padavina bodo potem proti jutru začela hitro slabeti. Najkasneje bo sneženje ponehalo na jugovzhodu Slovenije," je napovedal Medved. V ponedeljek bo večinoma bolj oblačen dan, nekaj jasnine bo morda na zahodu Slovenije.

Prehodno bo na severu zapihal okrepljen severnik, morda pod Karavankami karavanški fen. "Najbolj pa nas skrbi dogajanje v torek, kajti v torek se bo ta severni veter še okrepil. Na izpostavljenih mestih na severu, v višjih legah na Pohorju in pod Karavankami bodo ti sunki lahko celo dosegali in presegali sto kilometrov na uro, nekoliko nižje 80 kilometrov na uro. Zato smo za torek za sever Slovenije izdali oranžno stopnjo opozorila," je izpostavil Medved.

Tudi burja na Primorskem se bo krepila, v noči na sredo bodo sunki vetra presegali hitrost sto kilometrov na uro, zato je tudi za to območje izdano oranžno vremensko opozorilo.

Po dolgem času se tako na nekaterih delih Slovenije obeta bel božič. Največja verjetnost za to bo na Notranjskem in Kočevskem, kjer bo, kot omenjeno, v noči na ponedeljek zapadlo največ snega.

"In pa, če ne bo tako močnega vetra v noči s torka na sredo, je takrat možno rahlo sneženje do nižin celo tudi na vzhodu Slovenije," je dodal Medved. Če bo veter premočan, bo posušil snežinke na poti do tal, če pa se bo pa dovolj umiril, pa lahko rahlo naletava sneg tudi po nižinah. "To sneženje bi bilo ravno v noči s torka na sredo, ravno v času polnočnic," je dodal Medved. In ponovno opozoril, da bo to zelo odvisno od moči vetra.

Nazadnje je bil bel božič v večjem delu Slovenije leta 2007, je spomnil dežurni prognostik.

