Po izzivu s TikToka na urgenco - osnovnošolec si je zlomil ramo in zapestje

20.12.2024 | 09:00 | Rok Nose

Učenec žužemberške osnovne šole si je pri izvajanju izziva na TikToku Leteči Superman zlomil ramo in zapestje – Izvajajo številne preventivne dejavnosti – Vesna Draginc: Otroci so nam ušli na splet – Med mladimi se pojavlja spletna demenca

Žužemberk - Na žužemberški osnovni šoli so v zadnjem času zaznali, da se med učenci prek družbenega omrežja TikTok širi spletni izziv, imenovan Leteči Superman. Eden si je pri njegovem izvajanju zlomil ramo in zapestje, zato bo po besedah ravnateljice Mije Penca Vehovec od pouka odsoten dlje časa. Da se mladi lotevajo teh izzivov, pri katerih se lahko poškodujejo, opažajo tudi na nekaterih drugih dolenjskih šolah, zato staršem svetujejo, da naj se pogovorijo z otroki in so pozorni, kaj počnejo na spletu.

»Poškodba se je zgodila v prostorih šole kljub vsem preventivnim dejavnostim, ki jih izvajamo. Gre za prvi tovrstni primer, ki smo ga zaznali na šoli. Trudimo se preprečiti takšne dogodke, a so učenci v prepričanju svoje neranljivosti pripravljeni narediti vse, da bi pri svojih vrstnikih izstopali, pri starših in učiteljih pa prestopali meje. Učitelji tudi opažamo, da veliko učencev prezgodaj dobi nekontroliran dostop do telefonov in spleta ter da ob napravah preživljajo preveč časa,« pove ravnateljica Mija Penca Vehovec.

Zato se v šoli z učenci pri razrednih urah pogovarjajo o varni rabi spleta, spletnem nasilju, seznanjajo jih s tveganji, ki jih prinaša prekomerna uporaba zaslonov in spleta. V februarju vsako leto za učence od 5. razreda naprej organizirajo tematske delavnice na temo varne rabe spleta v organizaciji Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si.

»Svoja prizadevanja smo podprli tudi s pravili šolskega reda, skladno s katerimi je v šolo prepovedano prinašati mobilne telefone in druge predmete, ki ne sodijo v program pouka. V veliko pomoč nam je, da nas starši pri tem podpirajo,« še dodaja Penca Vehovec.

POŠKODOVANIH VEČ OTROK

Tudi v drugih državah so v preteklih dneh tamkajšnji mediji poročali o poškodbah mladih, ki so izvajali izziv Leteči Superman. Gre za izziv, v katerem dve osebi skleneta roki in mečeta v zrak tretjo osebo, pri tem pa je včasih namerno ne ujameta. V celovški kliniki so morali operirati dva mlada fanta zaradi kompleksnih zlomov dlani in roke, v Bosni in Hercegovini pa je bilo zaradi tega izziva poškodovanih osem otrok.

UŠLI NA SPLET

Vesna Draginc iz Safe.si, ki velikokrat predavava o varni rabi interneta in mobilnih naprav, pravi, da se ti izzivi na družbenih omrežjih pojavljajo že nekaj časa in da so zelo različni. »Kakšni so dobri, v smislu, kako je nekdo napredoval, so pa tudi takšni, kot je ta Leteči Superman, ki so nevarni za poškodbe. Mlade privablja, ali lahko izziv uspešno opravijo, ne zavedajo pa se, da se lahko ob tem tudi resno poškodujejo.«

Vesna Draginc (Foto: R. N.)

Opozorila je tudi na težavo, da so otroci danes vse preveč prepuščeni sami sebi in da preveč časa preživijo pred zasloni. »Pravim, da so nam ušli na splet, ki ga doživljajo kot realen svet, kar je nevarno. Splet je sicer zelo uporabna knjižnica. Hitro je dostopna, poučna, zanimiva, hkrati pa je to tudi prostor, v katerem je veliko pasti in nevarnosti, če ga ne znamo pravilno uporabljati. Zato je potrebno, da imajo starši nadzor nad svojimi otroki, ko uporabljajo telefone, s katerimi največkrat dostopajo do spleta in družbenih omrežij. Pri tem mora biti jasen vpliv odraslega. Ne se zadovoljiti s tem, da je priden, da je tih in ga ni iz svoje sobe. Predvsem pa se morajo starši z njimi pogovarjati o vsem tem,« svetuje Draginc.

SPLETNA DEMENCA

Priporočljivo je, da osnovnošolci ne preživijo več kot uro in pol pred zasloni. »Ta modra svetloba iz teh naprav možganom ves čas pošilja močne dražljaje. Pred spanjem bi morali dve uri prej ugasniti naprave, da bi se možgani spočili. Znanstveniki ugotavljajo, da se pri nekaterih otrocih, ki so veliko pred zasloni, lahko pojavi spletna demenca. Ta ima vpliv na kratkoročni spomin in lahko pripelje do tega, da lahko nekdo že pri štiridesetih letih postane dementen,« pravi Draginc.

Kot še dodaja, danes otroke težko odvrnemo od uporabe pametnih telefonov, interneta, družbenih omrežij, moramo pa jim podati jasne informacije, kako se uporablja in kaj se lahko zgodi.

